Στην πολύ κρίσιμη διμερή συνάντηση που θα έχει αύριο Παρασκευή (27/6) με τον Γάλλο ομόλογό του στις Βρυξέλλες, στάθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία εξέλιξη με τη Λιβύη και την Τουρκία, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν σεισμικές έρευνες σε 4 θαλάσσιες περιοχές.

«Η ελληνική κυβέρνηση διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα στο πεδίο. Δεν είμαστε θεωρητικοί, πράττουμε. Το τελευταίο διάστημα έχουμε αναπτύξει Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, αναπτύσσουμε θαλάσσια πάρκα, αποδίδουμε τα οικόπεδα για έρευνες υδρογονανθράκων σε κολοσσούς, άρα τα κυριαρχικά μας διακαιώματα στο πεδίο διασφαλίζονται», ανέφερε αρχικά.

«Από κει και πέρα, είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις. Η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα στην οποία έχουμε 21 κράτη με αξιώσεις. Είναι αναμενόμενες οι αντιδράσεις. Η ενόχληση η δική μας δεν αναιρεί το δικαίωμα του καθενός να πράττει, αλλά να πράττει εντός του Διεθνούς Δικαίου. Επειδή βλέπω εσχάτως ότι η Λιβύη έχει γίνει ένα πολύ αγαπημένο θέμα στις συζητήσεις στην Ελλάδα, είναι ένα κράτος γειτονικό με την Ελλάδα. Από μακρό χρόνο έχουμε ζητήσει να κάνουμε οριοθέτηση της ΑΟΖ μαζί της, δυστυχώς όμως αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Είχαμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο είναι ανυπόστατο και άκυρο, χωρίς κανένα έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο».

«Από ό,τι φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, ο χάρτης που διακινείται αποδίδει τις έρευνες σε θαλάσσιες ζώνες νοτίως της μέσης γραμμής, άρα στο πεδίο αρμοδιότητας της Λιβύης, χωρίς να πλήττουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα».

Σε ό,τι αφορά στο σενάριο δράσης στην ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου, είπε πως υπάρχουν σενάρια για όλες τις περιπτώσεις, ενώ για το θέμα της Ιεράς Μονής Σινά τόνισε πως υπάρχει παραχάραξη των γεγονότων στο πλαίσιο του πολιτικού καιροσκοπισμού. Εκτίμησε πως το επόμενο διάστημα θα γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία

«Ο κανονισμός για το SAFE δεν μπορεί να μπλοκαριστεί από καμία χώρα»

Αναφορικά με την ευρωπαϊκή άμυνα SAFE και σε ερώτηση για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, οι οποίοι αντίστοιχα μίλησαν για «Κερκόπορτα» και «ομηρεία» της Τουρκίας, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η γείτονα χώρα έχει πράγματι αναπτύξει μια αμυντική βιομηχανία που αποτελεί διπλωματικό όπλο για την ίδια, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει φτάσει σε ένα σημείο που της επιτρέπει να έχει λόγο σε αμυντικές συνεργασίες.

«Από την άλλη πλευρά, επειδή ακούω περί μπλοκαρίσματος και ΒΕΤΟ, τα πράγματα είναι πολύ σαφή: ο κανονισμός αυτός της ΕΕ ψηφίζεται με ειδική πλειοψηφία. Δεν έχει ΒΕΤΟ η κάθε χώρα, δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε τον κανονισμό αυτό. Όποιος το λέει, είτε δεν γνωρίζει είτε θέλει να προβάλει κάτι διαφορετικό από αυτό. Σας το λέω λοιπόν ρητά, ο κανονισμός δεν μπορεί να μπλοκαριστεί από καμία χώρα».

Πηγή: skai.gr

