«Η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτυπώνει το αποτέλεσμα μιας λανθασμένης πολιτικής που έχει κάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο παρελθόν, ο οποίος προσπαθούσε να αξιοποιήσει τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση», επεσήμανε ο βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, υπενθυμίζοντας ότι ήταν «γραμμή Σαμαρά» οι κατηγορίες κατά του ΣΥΡΙΖΑ ότι «είναι ξένη λέξη ο πατριωτισμός» και στο Μακεδονικό και στον φράχτη στον Έβρο.

«Για να καταλάβετε την αντίθεση, τον προηγούμενο μήνα είπε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή ότι ο πατριωτισμός είναι το καταφύγιο των απατεώνων. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με τα εσωτερικά της ΝΔ, με ενδιαφέρει η πολιτική της πατρίδας μας. Με ενδιαφέρει να έχουμε έναν σοβαρό διάλογο με την Τουρκία, να υπερασπιστούμε και τα θέματα κυριαρχίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Θα προτιμούσα να μη μαθαίναμε από τρίτες πηγές, και ιδιαίτερα από τη γειτονική χώρα, τι ακριβώς γίνεται σε αυτήν τη συζήτηση. Προσωπικά δεν θα ήθελα να δημιουργώ προβλήματα στη χώρα μου, αλλά να την ενισχύω σε αυτά τα θέματα. Όμως δεν μπορώ να μην καταθέτω τις διαφορές μας σε αυτά τα θέματα».

Σε ερώτηση για τη διαπραγμάτευση για το Σκοπιανό, ο κ. Φάμελλος απάντησε πως η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και ο Νίκος Κοτζιάς υπερασπίστηκαν την εθνική γραμμή και κέρδισαν μια συμφωνία προς όφελος της χώρας, της ειρήνης και της συνεργασίας. «Άλλο όμως αυτό και άλλο η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά, όπου έχουμε ακούσει συγκεκριμένα πράγματα όπως "δεδομένος σύμμαχος", "ήπια τακτική" κλπ. Εγώ δεν βάζω εκ των προτέρων ζήτημα για το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης, όμως σε κάθε περίπτωση λέω ότι ο πρωθυπουργός είναι θύμα των δικών του επιλογών. Δεν μπορώ να ξεχάσω τις εικόνες με τις περικεφαλαίες και τον Βουκεφάλα».

«Σκοπός της δικής μου υποψηφιότητας είναι να ενώσω - Καλώ όσους θεωρούν σπίτι τους τον ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσουν»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στον πόλεμο δίχως τέλος που έχει ξεσπάσει στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως στη νέα σύγκρουση μετά τις «αιχμές» του Στέφανου Κασσελάκη για το Μάτι. «Ο προηγούμενος πρόεδρος έχει τη δική του διαδρομή και δεν έχει πλέον σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο περνά ο καιρός, αποδεικνύεται ότι έχει ένα σχέδιο να αλλοιώσει, να μηδενίσει, να καταστρέψει ή να τροποποιήσει, πείτε το όπως θέλετε. Το σίγουρο είναι ότι δεν τον αγάπησε ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να αγαπήσει ποτέ τις πολιτικές του, θέλοντας να τον κάνει ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης», υπογράμμισε τονίζοντας:

«Το ότι αυτήν τη στιγμή υπηρετεί ένα σχέδιο κατά του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο χρησιμοποιεί όλα τα επιχειρήματα του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου, που χρησιμοποιούσε κι ο κ. Μητσοτάκης, για να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ξεκάθαρο. Αυτό δημιουργεί κι ερωτήματα πιθανά για τους ανθρώπους που τον ακολουθούν και τους πρώην συναδέλφους μου, διότι τέτοια αισχρά ψέματα δεν έχουν διατυπωθεί ποτέ από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ».

Τέλος, απαντώντας για τον έτερο συνυποψήφιό του Παύλο Πολάκη, εκτίμησε ότι μπορούν να συμβιώσουν στο ίδιο κόμμα, όποιος από τους δυο εκλεγεί πρόεδρος. «Η δική μου υποψηφιότητα στοχεύει όχι μόνο να είναι σοβαρός και αξιόπιστος ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μείνει και ενωμένος. Θεωρώ ότι έχω υπηρετήσει την ενιαία έκφραση και θέλω να σας πω ότι μπορώ να ενώσω και για αυτό θέλω να καλέσω κόσμο έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, όσους τον θεωρούν σπίτι τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.