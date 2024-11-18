Διαγραφή Σαμαρά: Η εξίσωση των τριών πρωθυπουργών της ΝΔ και η επόμενη μέρα

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Εβδομάδα εξελίξεων για τα τεκταινόμενα στη ΝΔ, προδιαγράφεται αυτή που ξεκινάει από σήμερα, με την τελευταία πράξη της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά από το κόμμα – για δεύτερη φορά στην πολιτική του διαδρομή- να επισφραγίζεται αύριο, Τρίτη απόγευμα, οπότε και θα συνεδριάσει σε πλήρη σύνθεση η Επιτροπή Δεοντολογίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Μετά το πρώτο σοκ που προκάλεσε σε στελέχη και υποστηρικτές της παράταξης, η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού, τα βλέμματα τόσο του Μεγάρου Μαξίμου όσο και της πλευράς Σαμαρά, στρέφονται στην επόμενη μέρα, και προφανώς σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ άγνωστος “Χ” στην εσωκομματική εξίσωση αποτελεί ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

Από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν πως, μετά την επισφράγιση και τυπικά της διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού από την Επιτροπής Δεοντολογίας, θέλουν να κλείσουν οριστικά το “κεφάλαιο” Αντώνης Σαμαράς, αλλάζοντας ατζέντα και επιστρέφοντας στα “σημαντικά και τα μεγάλα” όπως σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, δίνοντας έμφαση στην πολιτική σταθερότητα της χώρας αλλά και στην επίλυση των προβλημάτων που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες και στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή η ΝΔ είναι και παραμένει η ισχυρότερη και πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα στο ελληνικό κοινοβούλιο και έχει μπροστά της τρία χρόνια δουλειάς προκειμένου να συνεχίσει να παράγει “απτά αποτελέσματα για τους πολίτες” σημειώνουν.

“Το 2024 δεν είναι 1993” προσθέτουν οι ίδιες πηγές, υπογραμμίζοντας πως ο πρωθυπουργός είναι ο εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας και η παράταξη θα προχωρήσει ενωμένη μπροστά χωρίς τον κ. Σαμαρά. “Δεν θα γυρίσει η Ελλάδα στις εποχές που έριξε την κυβέρνηση της ΝΔ και έβαλε τη χώρα σε δίνη” διαμηνύουν. Σε ότι αφορά δε, τα επιχειρήματα της πλευράς Σαμαρά και όσα δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος Τσιούτσιας, για τους λόγους της διαγραφής, απαντούν πως “ό,τι κι αν λέει δεν διαγράφηκε επειδή υπέδειξε τον Κώστα Καραμανλή ως καταλληλότερο για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά γιατί προσέβαλλε τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Κύπρου και τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, υιοθετώντας τα πιο ακραία fake news”. Αντιτείνουν επίσης, πως η εξωτερική πολιτική της χώρας επί Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πιο αποτελεσματική των τελευταίων δεκαετιών.

Η πλευρά του Αντώνη Σαμαρά από την άλλη, αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται σε προγραμματισμένο ταξίδι στις ΗΠΑ. Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του, Νίκος Τσιούτσιας ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, δήλωσε πως “το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι πως τις επόμενες ημέρες ο κ. Σαμαράς θα βρίσκεται στην Αμερική”. Ερώτημα παραμένει και η στρατηγική που ακολουθήσει σε σχέση με τους βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ τα οποία βρίσκονται επί χρόνια κοντά του, ενώ και όλο το τελευταίο διάστημα των τεταμένων σχέσεων με το Μέγαρο Μαξίμου, ανήκαν στον στενό πυρήνα των συνομιλητών του. Πάντως, γνωρίζοντες τις ισορροπίες και τις σχέσεις στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, εκτιμούν ότι δεν υπάρχει “κλίμα στήριξης” προς τον κ. Σαμαρά που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε κινήσεις κατά του κόμματος. Σίγουρα, καθοριστικό “κρας τεστ” για το τι μέλει γεννέσθαι, θα αποτελέσει η ψήφιση του προϋπολογισμού του 2025, που ούτως ή άλλως ενέχει τη μορφή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Εξίσου καθοριστική, όμως, θα είναι και η στάση που θα τηρήσει στο εξής ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα έκανε κοινές εμφανίσεις με τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό και σε αρκετά πολιτικά ζητήματα συμπορεύτηκαν το τελευταίο διάστημα, εμφανίζοντας – σε διαφορετικούς τόνους- αλλά ένα κοινό “μέτωπο” έναντι του Μεγάρου Μαξίμου . α φώτα πέφτουν, όπως είναι αναμενόμενο στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή την ερχόμενη Παρασκευή, σε παρουσίαση βιβλίου στην Πάτρα, καθώς θα έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη ΝΔ. Από την πρώτη στιγμή των εσωκομματικών εξελίξεων στη γαλάζια παράταξη, ο κ. Καραμανλής, μέσω κύκλων του φρόντισε να πάρει αποστάσεις, από τα όσα ανέφερε στην συνέντευξή του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία προσυνεννόηση με τον Αντώνη Σαμαρά, ως προς την πρόταση που έκανε ο Μεσσήνιος πολιτικός ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι ο Κώστας Καραμανλής. Συνομιλητές του κ. Καραμανλή, πάντως, σημείωναν πως ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται για την προεδρία της Δημοκρατίας. Ως προς τα υπόλοιπα, ερώτημα παραμένει αν θα αποφασίσει να πάρει θέσει ή εμμέσως να διατηρήσει τις αποστάσεις του και προς τις δύο πλευρές των διαδόχων του.

