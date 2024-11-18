Με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα συναντηθεί στο Μαξίμου ο Κ. Μητσοτάκης - Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Σειρά συναντήσεων έχει η ατζέντα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου, καθώς μεταξύ άλλων θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Volker Türk.

Ειδικότερα, το σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

- Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.30 θα έχει συζήτηση με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua στο πλαίσιο εκδήλωσης του Bloomberg με τίτλο «The New Era of Greek Banking», στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεττανία.

- Στις 17.00 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Volker Türk, στο Μέγαρο Μαξίμου.

- Στις 18.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με τον Ανδρέα Σταυρόπουλο, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και Αντιπρόεδρο του Endeavor Greece, στο πλαίσιο του GenAI Summit, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πηγή: skai.gr

