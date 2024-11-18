Μ. Κατρίνης: Καθυστερήσεις στα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας χρηματοδότησης

Σοβαρές ανησυχίες για την έγκαιρη υλοποίηση κρίσιμων ψηφιακών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκφράζει ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης σε ερώτησή του προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, την οποία συνυπογράφει και ο τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κόμματος και βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την απώλεια κονδυλίων, που είναι απαραίτητα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, «περίπου 25% των έργων κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, ενώ 30-40 ψηφιακά έργα δεν έχουν καν προκηρυχθεί ακόμη, παρά τον ορίζοντα ολοκλήρωσής τους σε δύο χρόνια». Αναφέρεται επίσης, ότι έργα ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, που είναι ενταγμένα στο ΤΑ και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025, δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί, ακόμη και όταν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αν και η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει τη δέσμευσή της για την ψηφιακή μετάβαση, τα προβλήματα ωρίμανσης και συντονισμού θέτουν σε κίνδυνο στρατηγικής σημασίας έργα, όπως το σύστημα GDPR, το σύστημα CRM του Δημοσίου, το πρόγραμμα «Αιγίς» της Πολιτικής Προστασίας και ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», αλλά και τα προγράμματα «έξυπνων πόλεων» για 17 δήμους, όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Με δεδομένο ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι σφιχτά και καθόλου ευέλικτα, οι βουλευτές ζητούν την επείγουσα παρέμβαση της κυβέρνησης, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν επενδυτικές ευκαιρίες και ότι τα ψηφιακά έργα θα ολοκληρωθούν εγκαίρως, χωρίς η χώρα να χάσει σημαντική χρηματοδότηση. Ειδικότερα, καλούν τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει ποιος είναι ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ωρίμανσης που παρουσιάζουν τα ψηφιακά έργα, τα οποία είναι κρίσιμα για τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και την ανάπτυξη της χώρας.

