«Είναι κρίμα στην επέτειο του Πολυτεχνείου να μιλάμε για έλλειψη δημοκρατίας σε ένα κόμμα της Αριστεράς, από ανθρώπους που έχουν αποκλείσει νόμιμα εκλεγμένους συνέδρους, ανθρώπους με αναπηρία, ηλικιωμένους που ταξίδεψαν χιλιόμετρα. Στο νέο κόμμα, θα είναι διάφανη η διαδικασία, που θα είναι ανοιχτή στο κοινό, για να μπορεί να φτιάξει το κόμμα και να συνεισφέρει σε αυτό. Είναι πολύ σημαντική η Διαφάνεια στην χώρα μας», ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Στέφανος Κασσελάκης.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στον ΑΝΤ1, ο κ. Κασσελάκης μίλησε για το υπό ίδρυση κόμμα. «Το πνεύμα του κόμματος είναι να είναι κάτι καινούριο στην χώρα μας, εξωσυστημικό ή αντισυστημικό. Στο site μπορεί να εγγραφεί κάποιος και να προτείνει το όνομα το οποίο επιθυμεί. Θα είναι ένα προοδευτικό κόμμα, που με παλιούς όρους ανήκει στην κεντροαριστερά, αλλά με σύγχρονους όρους ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο στον σύγχρονο χώρο της οικονομίας και της πολιτικής και όχι απαραίτητα του νεοφιλελευθερισμού», αναφέροντας ότι «νομίζω έχουν ήδη εγγραφεί περίπου 10.000 μέλη», τόνισε.

Σχετικά με όσα συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ και στην διαδικασία για την ανάδειξη των υποψήφιων Πρόεδρων και των συνέδρων, ο Στέφανος Κασσελάκης επιτέθηκε στους πρώην συντρόφους του, λέγοντας μεταξύ άλλων, ότι «έδωσαν αποτελέσματα για 6 μικρές οργανώσεις μελών. Ουδέποτε ανακοίνωσαν πόσοι εξελέγησαν στο συνέδριο και ενώ ταν λιγοτεροι οι σύνεδροι απο το προηγούμενο συνέδριο, ο Πολάκης λέει οτι αποκλείστηκαν 80 σύνεδροι από την αρμόδια Επιτροπή ο Σπίρτζης είπε ότι αποκλείστηκαν 1.000».

«Υπάρχει συχνά η σύγκριση με «Το Ποτάμι» του Σταύρου Θεοδωράκη. Θεωρούν ότι αν δεν έχεις περάσει από έναν κομματικό σωλήνα από τα φοιτητικά χρόνια σου, λενε ότι είσαι απολιτίκ ή κεντρώος. Το γεγονός ότι κάποιος δεν έχει περάσει από κομματικό σωλήνα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει φιλοσοφική κατεύθυνση; Το νέο κόμμα θα κινείται στην Κεντροαριστερά», συνέχισε, ενώ συμπλήρωσε για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «το κόμμα δεν έδωσε αποτελέσματα. Να λέμε την αλήθεια. Μέχρι και μετά το Συνέδριο, το κόμμα δεν έδωσε στοιχεία. Έγιναν εκλογές συνέδρων πριν δύο Σαββατοκύριακα και παραμονή του συνεδρίου το βράδυ δεν ήξεραν σύνεδροι αν όντως ήταν σύνεδροι και αν θα πάρουν μέρος. Εμείς είχαμε εκπροσώπους στις εφορευτικές επιτροπές, άλλοι προτίμησαν την θολούρα και μας κάνουν να ξεχνάμε αυτά που ξέρουμε. Είναι σημαντκό, είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ένα κόμμα που παίρνει χρηματοδότηση από τον Έλληνα φορολογούμενο και το οποίο έχει πρόβλημα Δημοκρατίας στο εσωτερικό του».

Κατηγόρησε τους πολιτικούς αντιπάλους του στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «στο κόμμα είχαμε την κουλτούρα των “μηχανισμών” και των πρωτοκλασσάτων στελεχών που ήθελαν να έχουν τα στελέχη της επιρροής τους. Αφαίρεσαν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι από μέλη που ψήφισαν για αυτό. Εγώ πήγα για ένα πιο ανοιχτό κόμμα με μεγαλύτερη συμμετοχή. Έχετε ξαναδει αρχηγό κόμματος να λέει ότι δεν καταρτίζω εγώ ψηφοδέλτια, αλλά να τα καταρτίσουν τα μέλη; Προφανώς έγινε η άρση εμπιστοσύνης και όλα τα αντικαταστατικά που ακολούθησαν, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος του 2023. Πίστευαν ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. Είναι δυνατόν κόμμα με αριστερές καταβολές να μην ξέρει τι γίνεται στην κοινωνία; Είναι δυνατόν να μην είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στο Περιστέρι; Οταν ένα κόμμα δεν συνειδητοποιεί ότι η κοινωνία έχει αλλάξει, πρέπει να αλλάξει το κόμμα».

Για το «Δικό μας κίνημα» είπε ότι «Δεν είναι το δικό μου κόμμα. Υπάρχει ένας κόσμος δημοκρατικός και προοδευτικος που απογοητεύτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ρευστοποιείται και θα συνεχίσει να ρευστοποιείται όταν συμπεριφέρεται έτσι στο εσωτερικό του. Είχαν αγωνιστές του Πολυτεχνείου αποκλεισμένους έξω από το συνέδριο. Μπορεί κάποιος να τους πιστέψει αυτούς τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν είναι εδώ και μήνες αξιωματική αντιπολίτευση και πλέον δεν είναι δημοκρατική αντιπολίτευση. Πρέπει να υπάρξει δικαστική παρέμβαση για όσα αντιδημοκρατικά έγιναν. Το κόμμα είναι ο κόσμος του. Όταν ο κόσμος φεύγει, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει ένα κέλυφος, ένα ΑΦΜ».

Ως προς την μορφή και τις θέσεις του νέου κόμματος, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι «Θέλουμε αποδοτικό, έξυπνο και παρεμβατικό Κράτος για να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες. Σχέσεις με βουλευτές όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ή πρώην ΣΥΡΙΖΑ όπως θέλετε πείτε το, έχω και θα έχω. Όταν θέσουμε την ατζέντα θα το κάνουμε προς όλη την κοινωνία. Το ζήτημα δεν είναι αν θα μαζευτούν 10 βουλευτές να φτιάξουν κοινοβουλευτική ομάδα, που πιστεύω ότι θα υπάρξει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το βασικό θέμα είναι ότι υπάρχουν βουλευτές που παραμένουν στο κόμμα και νομιμοποιούν αυτό που έχει γίνει και δεν ακούν την βάση τους. Τους καλώ να ακούσουν την βάση τους».

Συνέχισε απαντώντας σε βροχή ερωτημάτων, απαντώντας ότι «Για πρώτη φορά στην μεταπολίτευση αποκλείστηκε εκλεγμένος πρόεδρος να συμμετέχει στις εκλογές. Γιατί; Επειδή θα κέρδιζα απο την πρώτη Κυριακή. Αποστασία θα ήταν να φύγεις όταν χάνεις. Οταν φεύγεις ενώ κερδίζεις είναι δημοκρατία, είναι αντίσταση. Θα κάνω τα πάντα για να μπορεί σε αυτήν την χώρα η κ. Γεροβασίλη να εκφράζει ελεύθερα την άποψη της, αλλά...».

«Ηθελα να αποκαλυφθεί αυτό που ζούσα επί ένα χρόνο - Αμφισβητήθηκα μόλις 1 μήνα πριν αλλάξει το καταστατικό»

«Ηθελα να αποκαλυφθεί αυτό που ζούσα επί ένα χρόνο: ότι το μισό κόμμα έκανε λευκή απεργία για τις ευρωεκλογές, τα λεφτά για τα ΜΜΕ του κόμματος που δάνεισα για να πληρωθούν μισθοί, την αμφισβήτηση στο συνέδριο από τον Αλέξη τσίπρα, τις απειλές και την επιτροπεία που ήθελαν να επιβάλλουν. Τους πρώτους μήνες του 2024 συνολικά 1,6 εκατομμύρια ευρώ από την χρηματοδότηση του κόμματος, πήγαν στην μισθοδοσία των εργαζόμενων στα ΜΜΕ. Για πρώτη φορά πρόεδρος άφησε πλεόνασμα μετά τις εκλογές, ενώ τις προηγούμενες δύο εκλογές χρεωθήκαμε με 3,5 εκατομμύρια ευρώ», είπε ακόμη ο Στέφανος Κασσελάκης.

Για όσους συγκρίνουν τα γεγονότα στον ΣΥΡΙΖΑ με αυτά στο ΠΑΣΟΚ, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι «Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν πρόεδρος επί 2,5 χρόνια και όχι 6 μήνες. Εκείνος αμφισβητήθηκε αμέσως μετά την ήττα στις εκλογές και ξεκίνησαν οι διαδικασίες, ενώ εγώ αμφισβητήθηκα επισήμως μόλις 1 μήνα πριν αλλάξει το καταστατικό. Ένα κόμμα είναι ένας οργανισμός, πρέπει να τραβάνε όλοι κουπί προς μία κατεύθυνση. Αν ένας έρθει να αλλάξει κάποια πράγματα και υπάρχουν αντιδράσεις, ποια είναι η ωριμότητα; Ότι έπρεπε να παίξω ένα σκάκι που ήταν βρώμικο ή να αποκαλύψω στον κόσμο τι συμβαίνει;».

Στρεφόμενος και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι «Η καλύτερη ένδειξη ότι μπορώ να είμαι καλός Πρωθυπουργός είναι ότι δεν με ενδιέφερε να παίξω ένα ανούσιο εσωκομματικό παιχνίδι, αλλά να δείξω στα μέλη του κόμματος τι ακριβώς συμβαίνει. Αν έχεις κακό χαρακτήρα, δεν μπορείς να γίνεις καλός πρωθυπουργός. Δεν θεωρώ ότι αυτά που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης δείχνουν καλό χαρακτήρα, όπως η διαχείριση στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών ή στις υποκλοπές... Τι χαρακτήρα δείχνει; Δεν μπορείς να είσαι καλός πρωθυπουργός, αν έχεις κακο χαρακτήρα».

«Δεν τους κάνω τη χάρη να φύγω για τις ΗΠΑ»

Ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι «δεν τους κανω την χάρη να φύγω για τις ΗΠΑ, όπως νόμιζαν πολλοί μετά τα γεγονότα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αποχώρησα, με έδιωξαν. Απέκλεισαν την βάση του κόμματος και τον εκλεγμένο Πρόεδρο από τις εκλογές».

Για το νέο κόμμα, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ακόμη ότι «οι πόροι θα διασφαλιστούν από την βάση του κόμματος, με εισφορές και δωρεές. Δεν αρχίζουμε με χρέη. “Δεν μας έχει” κανείς. Μπορούμε να πούμε τα πάντα, δεν κωλώνουμε πουθενά. Ο κόσμος αυτό χρειάζεται αυτή την στιγμή, να πολιτευτεί κανείς με ισότιμους όρους και όχι με “κονέ”. Έτσι αλλάζει η κουλτούρα στην χώρα μας. Το πως αυτό στήνεται θα το καθορίσει η “κινηματικότητα” μας. Είχαμε 3.000 εθελοντές σε όλη την χώρα στην καμπάνια για τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έχεις κόσμο που πιστεύει ότι μπορεί να φέρει αλλαγή στην ζωή και στον τόπο του μέσω αυτού του Κινήματος, πιστεύω ότι θα συνεισφέρει τα 10 ή 20 ευρώ τον χρόνο στο κόμμα του. Στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο πρόβλημα Διαφάνειας. Η ΝΔ χρεώθηκε άλλα 52 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έναν χρόνο και δεν κουνιέται φύλλο. Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ έχουν μεγαλύτερο χρέος ονομαστικά πάνω και από τα γερμανικά κόμματα, δηλαδή μια χώρα με οκταπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα».

Είπε ακόμη, «Μακάρι να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο δωρεών από φυσικά και από νομικά πρόσωπα. Είναι διαχειριστικά ζητήματα αυτά για την χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Δεν έχετε ιδέα πόσος κόσμος έρχεται στα γραφεία και λέει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Προτείνω ένα άμεσο συμμετοχικο Κίνημα. Έχουμε βγάλει τις προηγούμενες εβδομάδες ένα αναλυτικο πλαίσιο για όλο το φάσμα της ζωής των πολιτών. Το βασικο είναι να μπορεί ο πολίτης να πιστέψει ξανά στην πολιτική».

Ως προς το όνομα του νέου κόμματος είπε «έχω στο μυαλό μου λέξεις για την ονομασία του κόμματος, αλλά ο κόσμος θα επιλέξει. Υπάρχει δεξιά και αριστερά στην πολιτική. Ευθύνη μας είναι να μην κοιτάζει αφ υψηλού ο κόσμος, αλλά να τους εμπνεύσουμε για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν και για το ότι το κοινωνικό όφελος που θα προκύψει θα είναι για όλους και θα είναι και βιώσιμο. Οι προσωπικές μου απόψεις είναι πολύ πιο προχωρημένες από κόμματα της Κεντροαριστεράς, θα το δείτε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν θα θα συνεργαστυούμε με την ΝΔ, λόγω του τρόπου που έχει κυβερνήσει τόσα χρόνια».

«Θα πρότεινα στον κ. Πολάκη να πληρώσει τις βουλευτικές εισφορές»

Για την κόντρα του με τον Παύλο Πολάκη, ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν αιχμηρός, λέγοντας ότι «Ο μόνος που δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από το κομμα είμαι εγώ, το αντίθετο, έχω κάνει δωρεά το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό. Στον κ. Πολάκη θα πρότεινα να πληρώσει τις βουλευτικές εισφορές που οφείλει εδώ και χρόνια για να μπορεί να είναι ένας Πρόεδρος που κάνει πράξη όσα λέει».

Σχετικά με το πόθεν έσχες του, είπε «Πιστεύει ένας πολίτης ότι τα χρήματα που έχω βγάλει στις ΗΠΑ και έχουν φορολογηθεί στις ΗΠΑ, είναι εις βάρος των Ελλήνων πολιτών; Ο λόγος που το κάνουν παραμονές του συνεδρίου, για να με αποκλείσουν, είναι διότι μάλλον δεν ξέρουν καλά αγγλικά. Είναι και στην αγωγή μου ότι έχω αποχωρήσει απο τον Μάρτιο του 2023 απο όλες τις εταιρείες του επενδυτή μου, ενάμιση μήνα πριν μπω στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας και 6 μήνες πριν γίνω Πρόεδρος, οπότε προέκυψε η υποχρεώση να κάνω αρχική δήλωση πόθεν έσχες. Πότε να την έκανα; Παριστάνουν οτι δεν καταλαβαίνουν ή δεν ξέρουν καλά αγγλικά; Είναι σημαντικό να προστατέψω την αξιοπρέπεια μου και νομικά με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Μπαίνει ένα όριο, κοροϊδία τέλος».

Για την δήλωση του Απόστολου Γκλέτσου, στην ίδια εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν γράφτηκε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ παρά δύο ημέρες πριν από τις εκλογές για Πρόεδρο, όπως του μετέφερε ο Θανάσης Πάτρας, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι «είχα γραφτεί καιρό πριν στο κόμμα, όχι δύο ημέρες πριν τις εκλογές για πρόεδρο. Πετάνε λάσπη. Το μίσος και το δηλητήριο δεν είναι πολιτική στρατηγική. Σου προσφέρει δύο λεπτά δημοσιότητας, αλλά ο κόσμος καταλαβαίνει...».

Ερωτηθείς για προγνωστικά σε ότι αφορά την έκβαση των εκλογών για την ανάδειξη πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης αρνήθηκε να πάρει θέση, σχολίασε ωστόσο με αφορμή την υποψηφιότητα του Νίκου Φαραντούρη, ότι «Το γεγονός ότι κάποιος βγήκε απέναντι μου από το ευρωψηφοδέλτιο που καταρτίστηκε απο την λαϊκή βάση δείχνει ότι δεν ήμουν Πρόεδρος σε ένα "κόμμα ΙΧ"».

Συνεχίζοντας την αντ-επίθεση στον Παύλο Πολάκη, ρίχνοντας παράλληλα βέλη και προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε «Θεωρώ ότι ειναι λυπηρό οτι καταλήγουμε έναν άνθρωπο που προέρχεται έξω από το πολιτικό σύστημα, έναν Έλληνα του εξωτερικού, να τον οδηγούμε εκεί για να καλύψουμε τις δικές μας παθογένειες, ενός κόμματος που είναι σε σήψη. Και μιας και μιλάμε για αυτό, το 2018 στο Μάτι γνώριζαν ότι έχουν χαθεί συμπολίτες μας και παρίσταναν ότι δεν είχε γίνει κάτι. Να κρίνουμε και αυτά, γιατί εκεί κρίνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου και όχι σε όσα λέει κατά αντιπάλων του. Δεν αναφέρομαι σε διαχειριστικές αδυναμίες, αλλά σε χαρακτήρες ανθρώπων που έβλεπαν τους πολίτες στα μάτια και έλεγαν ότι δεν υπήρχε νεκρός».

Μεταξύ άλλων, ο Στέφανος Κασσελάκης στράφηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ και για θέσεις του Αλέξη Τσίπρα ως προς το ότι «η θάλασσα δεν έχει σύνορα», για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ κατά της αριστείας και κατά της έπαρσης της ελληνικής σημαίας.

Αποκάλυψε ακόμη ότι «στην αρχή έκρυψα απο το βιογραφικό μου ως υποψηφίου στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ότι εργάστηκα στην Goldman Sachs γιατί θεωρούσαν ότι θα είναι επιβαρυντικό και ότι δεν μπορεί κάποιος που έχει εργαστεί στον τραπεζικό τομέα να έχει κοινωνικές ευιασθησίες αλλά και γιατί όλοι θα μιλούσαν για αυτό και όχι για το υπόλοιπο Επικρατείας».

Για όσα έγιναν στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα απάντησε «είμαι πικραμένος, αλλά δεν θα τα παρατήσω. Πριν έναν χρόνο ήμουν ένας άγνωστος, σήμερα με ξέρει όλη η χώρα και το θέμα ειναι πως αυτή η γνωριμία θα γίνει εμπιστοσύνη. Αυτό θέλει δουλειά και χρειάζεται διαχειριστικό επιτελείο. Έχει τελειώσει η περίοδος της πρωθυπουργοκεντρικής ηγεσίας».

Ερωτηθείς αν έχει επικοινωνιακούς συμβούλους, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε «υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που συμβουλεύομαι, συνήθως είναι πιο πολύ για την επικαιρότητα, αλλά για το πως σας απαντώ τώρα, όχι δεν φιλτράρεται από κάποιον, έχω και με την εμπειρία του ενός χρόνου στην Ελλάδα καταλάβει τι θέλει ο κόσμος».

«Δεν είμαι κατοικίδιο του κάθε Πολάκη»

«Έχω φίλους στην πολιτική. Δεν πιστεύω ότι κάποιος σε προωθεί επειδή και μόνο πιστεύει σε σένα, απο πίσω έχουνε άλλους σκοπούς. Δεν είμαι κατοικίδιο του κάθε Πολάκη. Πολιτεύτηκα με τον Αλέξη Τσίπρα στο Επικρακτείας και από εκεί κέρδισα την εμπιστοσύνη του Προέδρου και συνέχισα. Μπορείς να κάνεις φίλους στην πολιτική, αλλά μπορεί και να απογοητευτείς. Ένα 10-20% των σχέσεων μπορεί να κρατήσουν μια ζωή. Εχω κάνει αδελφικές φιλίες και με μεγαλύτερους ανθρώπους και με ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί για την Δημοκρατία στον τόπο».

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «εχουμε τους χαμηλότερους μισθούς και τα ακριβότερα προϊόντα» και πως υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σχετικά με την ενέργεια, τις τράπεζες, την υγεία και άλλους τομέις της καθημερινότητας.

Σε ότι αφορά και την προσωπική του ζωή ανέφερε πως «έχω ήδη "χτυπηθεί" από το μιντιακό σύστημα», ενώ για την ζωή του με τον Τάιλερ Μακμπέθ ανέφερε ότι «δεν είναι άποψη η σεξουαλική προτίμηση μου, είναι η ζωή μου. Το ζήτημα είναι πως αγκαλιάζουμε την μοναδικότητα του καθενός για να γιορτάσουμε έμπρακτα την διαφορετικότητα μας».

«Είμαι υπερήφανος για το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, έχω εργαστεί με τον Τζο Μπάιντεν, έχω κάνει και τις δωρεές μου, αλλά στις ΗΠΑ, δεν έχω γραφτεί σε κόμμα, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα μου έτσι», είπε ο κ. Κασσελάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Πηγή: skai.gr

