Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τον Δημήτρη Οικονόμου φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος σχολίασε, μεταξύ άλλων, και τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από τη ΝΔ.

«Για να είμαι ειλικρινής, είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη αυτή για μας στην παράταξη και σε ανθρώπινο επίπεδο αν θέλετε. Εμένα με στενοχωρεί, αλλά ήταν και αναπόφευκτη όμως», ανέφερε αρχικά ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας ότι οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να παίρνονται τη στιγμή που το timing είναι κατάλληλο. «Όταν υπάρχουν προσωπικές έριδες και μια εσωστρέφεια, αυτό προκαλεί αποστροφή ξέρετε. Ο εσωτερικός διάλογος, κι αυτό είναι υγεία για τα κόμματα, πρέπει να γίνεται επί τη βάσει πραγματικών δεδομένων και γεγονότων».

Αναφερθείς μάλιστα στον ελληνοτουρκικό διάλογο, ο υπουργός δήλωσε πως ο πατριωτισμός και η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων αποδεικνύεται στην πράξη και με πράξεις. «Ο φράκτης στον Έβρο και η θωράκιση των εξωτερικών συνόρων, το πώς το Λιμενικό μας υπερασπίζεται τα θαλάσσια σύνορα, η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και την Ευρώπη, τα Rafale, οι Bellhara και τα F35, όλα αυτά είναι πατριωτικές επιλογές. Αν τα συνοψίσει κανείς, αποδεικνύεται στην πράξη ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε μια ενιαία συνεκτική πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια και την άμυνα. Κι αυτό δεν ήταν κατ΄αποκοπή. Στο δικό μου υπουργείο υλοποιείται ένα πρόγραμμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για υλικοτεχνική υποδομή και τεχνικό εξοπλισμό πολύ σημαντικό σε αυτό το παζλ και σε αυτήν την εξίσωση. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι γίνεται οποιεσδήποτε διεργασίες σε βάρος των εθνικών συμφερόντων».

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη διάσπαση της ΝΔ, δεδομένου ότι υπάρχει κάποιος αριθμός από βουλευτές κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε:

«Όλοι οι βουλευτές και οι υπουργοί έχουμε πλήρη επίγνωση του ρόλου μας και του λόγου για τον οποίον επανεκλεγήκαμε το 2023, που είναι να είμαστε αποτελεσματικοί, να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου, μικρά και μεγάλα, και φυσικά να προασπίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Υπό αυτό το πρίσμα, εγώ δεν μπορώ να δω κάτι τέτοιο. Δεν είναι στον ρόλο μου να ερμηνεύσω ούτε να γίνω μελλοντολόγος. Μπροστά μας είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού, μπροστά μας είναι κι η απόφαση του πρωθυπουργού για το πρόσωπο που θα αποτελεί και πρόταση της κυβερνήσεως για τη θέση του/της Προέδρου της Δημοκρατίας».

«Είμαστε έτοιμοι και θωρακισμένοι σε περίπτωση μεγάλης κακοκαιρίας - Στη Βαλένθια είχαμε ανθρώπινη τραγωδία, επειδή δεν ήχησε το 112 »

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε και γύρω από θέματα κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, με τον κ. Κικίλια να επισημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία με τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους της χώρας. «Δώσαμε μια τεράστια μάχη 7-8 μήνες στην αντιπυρική περίοδο με μετρήσιμα πολύ καλά αποτελέσματα: μείον 14% των καμμένων της τελευταίας εικοσαετίας τη φετινή χρονιά στις πιο δύσκολες συνθήκες. Και συνεχίζουμε μαζί και στο θέμα των πλημμυρών και άλλων ακραίων φαινομένων».

Παράλληλα, χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνεργασία και με τον Νίκο Χαρδαλιά, κυρίως και σε επίπεδο διαλειτουργικότητας (στρατός, αστυνομία, πολιτική προστασία, πυροσβεστική, εθελοντές), ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε:

«Σε περίπτωση που μας έρθει μια επικίνδυνη κακοκαιρία, έχουμε τα σχέδιά μας επιτελικά και επιχειρησιακά, με δυνατότητα πρόγνωσης από τους μετεωρολόγους μας, ενημέρωση του κοινού μέσω του 112, το οποίο λοιδορήθηκε και χτυπήθηκε. Δυστυχώς στη Βαλένθια δεν ήχησε το 112 και αυτό οδήγησε σε μια ανθρώπινη τραγωδία», κατέληξε ο υπουργός.

