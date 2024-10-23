Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος κλήθηκε αρχικά να σχολιάσει τη νέα παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία και την ακρίβεια.

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εκδήλωση για ένα κρίσιμο θέμα στο οποίο έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση. Νομίζω αυτό που έκανε εντύπωση και κατατέθηκε ξεκάθαρα είναι ότι η ακρίβεια είναι τελικά ένας μηχανισμός, όπου δισεκατομμύρια των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων καταλήγουν στις τσέπες λίγων με την ευλογία του κυρίου Μητσοτάκη», επεσήμανε αρχικά ο κ. Φάμελλος, για να προσθέσει πως «αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η κυβέρνηση», μιλώντας για «κλοπή για χάρη 4 τραπεζών, 2 διυλιστηρίων και 4 εταιρειών ρεύματος».

«Η Eurostat ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα την κατάσταση φτώχειας της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να επικαλούνται κάποιοι ανάπτυξη και αριστεία και να είμαστε 4οι από το τέλος και το 1/4 των πολιτών να είναι σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού από τα αγαθά της ζωής. Αυτό είναι έργο Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε το έργο του το 2019 και παρέδωσε και απόθεμα και έξοδο από τα Μνημόνια και καθαρά επιτόκια», όπως είπε.

«Υπάρχει σχέδιο απαξίωσης από τον κ. Κασσελάκη, που εκ του αποτελέσματος ευνοεί τον κ. Μητσοτάκη»

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι η συζήτηση για την επόμενη μέρα έχει να κάνει «με το πώς θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ επαρκής και σοβαρός, δίνονοτας πραγματική απάντηση και στην κυβέρνηση και στους πολίτες». Παράλληλα, έκανε λόγο για λάθη που έγιναν, ενώ χαρακτήρισε ανεπαρκή την προηγούμενη ηγεσία για να δώσει τέτοιες απαντήσεις.

«Θυμίζω ότι εμείς είχαμε ζητήσει εκείνη την περίοδο πάρα πολλά στελέχη είοχαμε ζητήσει προσφυγή στην κάλπη χωρίς μομφή και χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Αυτό φυσικά δεν έγινε. Ένας επικεφαλής λοιπόν που κάνει τόσα πολλά λάθη δεν είναι επαρκής για επικεφαλής. Το ερώτημα είναι γιατί τώρα επιτίθεται στο κόμμα που τάχα θέλει να ηγηθεί, γιατί μειώνει και απαξιώνει, γιατί στέλνει εξώδικα και γιατί μιλάει για διαπλοκή και κουκούλες».

Τέλος, διευκρίνισε ότι θεωρεί πως υπάρχει σχέδιο απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον ίδιο τον Στέφανο Κασσελάκη και τους υποστηρικτές του, κάτι που όπως σημείωσε «εξυπηρετεί τον κύριο Μητσοτάκη εκ του αποτελέσματος», ενώ ταυτόχρονα δήλωσε ότι «ορθώς η Κεντρική Επιτροπή έκρινε πως ένα άτομο που επιτίθεται διαρκώς στον ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να κατέβει υποψήφιος

