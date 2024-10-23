Νέα πολιτικά μηνύματα από τον Αλέξη Τσίπρα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Έντονο ήταν το πολιτικό χρώμα της χθεσινής εκδήλωσης του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, καθώς τα μηνύματα που έστειλε με την ολοκλήρωση της παρέμβασής του ήταν πολλά και με πολλούς αποδέκτες. «Στην προηγούμενη εναρκτήρια εκδήλωση μας τον Ιούνιο, είχα μιλήσει για την ανάγκη να δώσουμε οι προοδευτικές δυνάμεις και οι προοδευτικοί πολίτες περισσότερο χώρο στο 'μαζί'. Να μάθουμε πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και να αφήσουμε τη διαίρεση και την αφαίρεση» είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα; Τα ερωτήματα έδιναν και έπαιρναν μετά το τέλος της εκδήλωσης στον προαύλιο χώρο του δημοτικού θεάτρου Πειραιά.

Στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας νέας κοινωνικής πλειοψηφίας που θα στηρίζει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης που θα περιλαμβάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις και μεγάλες ρήξεις.

Μίλησε για τη σημερινή πολιτική κατάσταση στη χώρα επικεντρώνοντας στο χώρο της κεντροαριστεράς: «Η σημερινή ανισορροπία του πολιτικού συστήματος, αν δεν αποκατασταθεί από τα αριστερά, ο κίνδυνος είναι να αποκατασταθεί ακόμη δεξιότερα. Από την άνοδο της Ακροδεξιάς, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Το μόνο παρήγορο και ουσιαστικά ελπιδοφόρο είναι ότι κάτι αρχίζει σιγά σιγά να κινείται. Όχι σε επίπεδο πολιτικής αντιπολίτευσης. Εκεί ο «κανένας» συνεχίζει να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αλλά σε επίπεδο κοινωνικής αντιπολίτευσης. Ας έχουμε κατά νου, χωρίς κοινωνικές διεργασίες δεν μπορεί να υπάρξει πολιτικό υποκείμενο αλλαγής» συμπλήρωσε με νόημα.

Θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και άλλες θεματικές ημερίδες του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία και με τον ίδιο να επιμένει και να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ που περνά την πιο δύσκολη στιγμή της ιστορίας του.

Αν δεν αλλάξουμε πορεία θα ξαναπέσουμε σε τοίχο, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας και μίλησε για την ανάγκη ενός αναπτυξιακού σοκ. Στην ομιλία του ανέλυσε τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης:

«Ανάπτυξη μεσοπρόθεσμη, με τρόπο διατηρήσιμο - η αναγκαία και βασική προϋπόθεση χωρίς την οποία η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με υπαρξιακές προκλήσεις.

Αναδιανομή και δικαιοσύνη με στήριξη του κοινωνικού κράτους (Σημ. κατατέθηκαν και προτάσεις για την στεγαστική πολιτική) και προστασία της εργασίας - ώστε οι καρποί της ανάπτυξης να διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας.

Ανθεκτικότητα - για να είναι σε θέση η χώρα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η κλιματική κρίση καθώς και νέες πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Ασφάλεια - απέναντι στην αυξημένη εγκληματικότητα, αλλά και απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, στις δημόσιες υποδομές και συγκοινωνίες, αλλά και στις αλλαγές που φέρνει στη ζωή των ανθρώπων η μετάβαση σε ένα νέο σύνθετο περιβάλλον εργασίας».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι υποψήφιοι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, Νικόλας Φαραντούρης, Απόστολος Γκλέτσος.

Παρευρέθηκαν επίσης ο Νίκος Παππάς, η Ράνια Σβίγκου, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Κώστας Μπάρκας, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Γιάννης Μουζάλας, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Διονύσης Τεμπονέρας, η Πόπη Τσαπανίδου, η Αθηνά Λινού, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η Μαρία Ρεπούση, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Πάνος Τριγάζης, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Γιάννης Μπαλάφας, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο Γιάννης Ματζουράκης, ο Γιάννης Ραγκούσης, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Πέτρος Κόκκαλης.

