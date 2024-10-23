Ο κυβερνητικός εταίρος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πρότεινε αποφυλάκιση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν και ομιλία του στο τουρκικό κοινοβούλιο

Έθεσε ως όρο να δηλώσει πως η τρομοκρατία τελείωσε και πως το PKK διαλύθηκε.

Η αντιπολίτευση μιλά για κρυφά και ύπουλα σχέδια του Ερντογάν.

Ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί δήλωσε: «Ας αφήσουμε τον αρχηγό της τρομοκρατίας (Αμπτουλάχ Οτσαλάν), ο οποίος όταν τον μετέφεραν στην Τουρκία είχε δηλώσει έτοιμος να προσφέρει κάθε είδους υπηρεσία, να δηλώσει μονομερώς ότι η τρομοκρατία έχει τελειώσει και η οργάνωση έχει εκκαθαριστεί.

Σε περίπτωση που αρθεί η απομόνωση του ηγέτη της τρομοκρατίας, ας έρθει να κάνει ομιλία στο τουρκικό κοινοβούλιο και να κάνει ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος DEM, ας βροντοφωνάξει πως τελείωσε η τρομοκρατία και ότι διαλύεται η τρομοκρατική οργάνωση. Αν δείξει αυτή τη βούληση, ας ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για νομική ρύθμιση προκειμένου να ασκήσει το «δικαίωμα στην ελπίδα».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Κατηγορούσαν την αντιπολίτευση ότι θα αποφυλακίσει τον Οτζαλάν και το κάνουν οι ίδιοι»

«Θα αποφυλακίσουν τον Οτσαλάν και θα παραμείνουν στη φυλακή ο Καβαλά και ο Ντεμιρτάς»

ΕΤΖΕ ΟΥΝΕΡ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΗΑLK TV: Πριν τις εκλογές έλεγαν πως αν εκλεγεί η αντιπολίτευση θα δώσουν υπουργείο στο φιλοκουρδικό HDP και πως θα αποφυλακίσουν τον Απο (Οτσαλάν) και πέτυχαν την επανεκλογή του Ερντογάν.. Τώρα λένε να έρθει ο Οτσαλάν και να μιλήσει στο Κοινοβούλιο!

Δηλαδή ο Τζαν Ατάλαϊ ο οποίος εξελέγη βουλευτής με τις ψήφους του τουρκικού λαού και δεν του επιτρέπεται να έρθει να ορκιστεί αλλά ο ηγέτης του PKK θα έρθει στο Κοινοβούλιο να κάνει μια ομιλία για να δώσει τα δικά του μηνύματα; Μάλιστα! Τότε γιατί ο Οσμάν Καβάλα παραμένει φυλακισμένος; Γιατί παραμένει φυλακισμένος ο Σελαχατίν Ντεμίρτας. Γιατί παραμένουν φυλακισμένοι οι διαδηλωτές του Γκεζί; Δηλαδή θα παραμείνουν φυλακισμένοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, με ισόβια κάθειρξη επειδή εξέφρασαν τις απόψεις τους και θα αποφυλακιστεί ο Οτσαλάν;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.