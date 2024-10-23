Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα social media, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι στη χθεσινή ψηφοφορία για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την επιτάχυνση των προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ, επέλεξε να επιστρέψει στον «δρόμο της άρνησης, ακόμα και για ρυθμίσεις αυτονόητες παρά την αλλαγή σελίδας».

«Μάλλον, ο προσφάτως επανεκλεγείς κ. Ανδρουλάκης δεν θεωρεί χρήσιμη την μείωση των προθεσμιών που θα κάνουν γρηγορότερες τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, την ταχύτητα στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών μέσω της διαλειτουργικότητας, την ενίσχυση με προσωπικό απομακρυσμένων, νησιωτικών και ορεινών περιοχών, την αυξημένη μοριοδότηση για τις περιοχές αυτές και την προτεραιοποίηση των συμπολιτών μας με αναπηρία», όπως προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης, για να καταλήξει:

«Μόνη μας ευχή, αυτό το πρώτο δείγμα της ανανεωμένης θητείας του κ. Ανδρουλάκη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ να μην είναι προάγγελος μιας δεύτερης θητείας της οποίας ο τίτλος θα είναι «στο ίδιο έργο θεατές».

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη:

Στη χθεσινή ψηφοφορία για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την επιτάχυνση των προσλήψεων μέσω του Α.Σ.Ε.Π και την καθιέρωση συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων, το ΠΑΣΟΚ, παρά την «αλλαγή σελίδας», επέλεξε να επιστρέψει στον δρόμο της άρνησης, ακόμα και για ρυθμίσεις αυτονόητες.

Η πολιτική είναι πολιτικές και όχι συνθήματα. Όλοι κρινόμαστε καθημερινά από τους πολίτες για τις πράξεις και όχι για τα λόγια μας.

Μάλλον, ο προσφάτως επανεκλεγείς κ. Ανδρουλάκης δεν θεωρεί χρήσιμη την μείωση των προθεσμιών που θα κάνουν γρηγορότερες τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, την ταχύτητα στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών μέσω της διαλειτουργικότητας, την ενίσχυση με προσωπικό απομακρυσμένων, νησιωτικών και ορεινών περιοχών, την αυξημένη μοριοδότηση για τις περιοχές αυτές και την προτεραιοποίηση των συμπολιτών μας με αναπηρία.

Ίσως θεωρεί πιο σημαντικό το να καταψηφίσει ένα νομοσχέδιο για να επικρίνει αργότερα την Κυβέρνηση για καθυστερήσεις στις προσλήψεις.

Μια τέτοια προσχηματική άρνηση, αποτελεί -δυστυχώς- προσφιλή τακτική του ΠΑΣΟΚ, όπως είχαμε δει και στα νομοσχέδια για την ίδρυση μη κρατικών- μη κερδοσκοπικών τμημάτων ξένων ΑΕΙ στην Ελλάδα, ή για την επιστολική ψήφο.

Μόνη μας ευχή, αυτό το πρώτο δείγμα της ανανεωμένης θητείας του κ. Ανδρουλάκη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ να μην είναι προάγγελος μιας δεύτερης θητείας της οποίας ο τίτλος θα είναι «στο ίδιο έργο θεατές».

Πηγή: skai.gr

