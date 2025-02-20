Φάμελλος στον ΣΚΑΪ: Δεν μίλησα ποτέ για δολοφονία Καλογήρου

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη με επίκεντρο την επικαιρότητα.

«Νομίζω η κρίση Δημοκρατίας που υπάρχει στη χώρα μας και η κρίση εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη είναι πιο σημαντικό θέμα και μας έχει βάλει όλους προ των ευθυνών μας», όπως επεσήμανε αρχικά, ενώ κληθείς να σχολιάσει την καθυστέρηση της δίκης για το Μάτι, απάντησε:

«Η Πρωτοβάθμια έχει ολοκληρωθεί, τώρα η υπόθεση είναι στο Εφετείο αφού έγινε έφεση. Υπήρχε ένα ζήτημα νομίζω στην πρώτη φάση καθυστέρησης, τώρα έχω την αίσθηση ότι η δεύτερη φάση πάει αρκετά πιο γρήγορα, αλλά εγώ δεν είμαι αυτός που θα κρίνει την εξέλιξη μιας δίκης που ακόμα εξελίσσεται. Σε πολιτικό επίπεδο για το Μάτι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Η κυβέρνηση είχε αναβαθμίσει τους εμπλεκόμενους σε υπηρεσιακές και πολιτικές θέσεις, ενώ ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης στο αφήγημα στον ΟΗΕ αμέσως μόλις εκλέχθηκε πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι ήταν ένα ακραίο κλιματικό φαινόμενο. Νομίζω ότι αυτό που έχει κλείσει στον κύκλο για το Μάτι ήταν μια ακραία πολιτική εκμετάλλευση από τον κ. Μητσοτάκη».

«Η Αδειλίνη διέψευσε τον εαυτό της »

Στη συνέχεια, ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, η οποία νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης απάντησε στη δήλωσή του σχετικά με τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου. «Με επιβεβαιώνει η ανακοίνωση της κυρίας Αδειλίνη. Στην τοποθέτησή μου στη Βουλή έβαλα 3 ερωτήματα. Γιατί μια ανώτατη δικαστικός, η μητέρα του θύματος, αφήνει υπονοούμενα για υπεύθυνους του θανάτου του γιου της; Αυτό νομίζω σε οποιαδήποτε περίπτωση και σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή είναι κάτι που θα μας ενδιέφερε. Το δεύτερο είναι γιατί η κ. Αδειλίνη τοποθετήθηκε πολύ νωρίς, αποκλείοντας συσχέτιση με τα καθήκοντα της μητέρας του θύματος. Και το τρίτο είναι να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αν υπάρχει συσχέτιση σχετικά με τα καθήκοντα της μητέρας του θύματος», σημείωσε.

«Η κ. Αδειλίνη σήμερα έρχεται διαψεύδοντας τον εαυτό της να κλείσει την ανακοίνωσή της ζητώντας ό,τι κι εμείς, δηλαδή να γίνει διερεύνηση κάθε πιθανού αιτίου για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου. Για να το λύσουμε, η κυρία Εισαγγελέας, για να είναι ασφαλής, ορθώς κλείνει την ανακοίνωσή της, λέγοντας ότι θα διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για παραποίηση των λεγομένων του. «Ακούσατε πουθενά τη λέξη "δολοφονία"; Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα και με οικτρό τρόπο. Παραποιεί αυτά που λέω, γιατί φοβάται αυτά που λέω. Το μόνο που ανέφερα ήταν η ανάρτηση της μητέρας του νεκρού. Δεν μίλησα για δολοφονία, είπα ότι βρέθηκε νεκρός ο γιος της Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας. Δεν είπα ποτέ ότι υπάρχει σχέδιο. Ο μόνος που είπε τη λέξη "δολοφονία" ήταν ο κύριος Βορίδης, ο οποίος ενέπλεξε οικτρά και απαράδεκτα τον θάνατο ενός ανθρώπου με την πολιτική, για να δημιουργήσει εντυπώσεις και φόβο».

Κλείνοντας, κάλεσε τη Γεωργία Αδειλίνη να «διαβάσει ξανά τη διάκριση των εξουσιών», επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος δεν αναφέρθηκε στην αναπαραγωγή κανενός δημοσιεύματος, κανενός social media, κανενός ανώνυμου λογαριασμού. «Να προσέχει η κ. Αδειλίνη τι γράφει και να προσέχει τη διάκριση των εξουσιών. Θυμίζω για την ανώτατη αυτή δικαστικό έχω ήδη καταγγείλει ότι έβαλε στο συρτάρι το σκάνδαλο των υποκλοπών με απαράδεκτο τρόπο και επίσης αποχώρησε πάλι με απαράδεκτο τρόπο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα σε συνεδρίαση της Βουλής».

«Σαφέστατα θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Μητσοτάκης, απονομιμοποιημένη η κυβέρνηση»

Ο Σωκράτης Φάμελλος, επίσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι φοβάται τις δημοσκοπήσεις και τους πολίτες, καθώς είναι υπεύθυνη για το ότι το 80% των πολιτών μιλά για συγκάλυψη στην υπόθεση των Τεμπών.

«Ξέρετε τι σημαίνει συγκάλυψη; Συγκάλυψη σημαίνει παραβίαση του όρκου τους και της δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση σήμερα είναι υπεύθυνη κια προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. Σαφέστατα θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο πρωθυπουργός μετά από όσα είπε στη συνέντευξή του στον Alpha. Υπάρχουν πρωθυπουργοί που για υπόνοιες σκανδάλων έχουν παραιτηθεί. Η κυβέρνηση αυτή είναι και απονομιμοποιημένη και αναξιόπιστη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι θύμα, αλλά θύτης της αλήθειας και του δικαίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.