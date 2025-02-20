Τις ημερομηνίες των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που αφορούν την υπόθεση των Τεμπών ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Συγκεκριμένα, στις 4 Μαρτίου θα διεξαχθεί στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ στις 5 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το ίδιο θέμα.

Οι διαδικασίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών, με τα κόμματα να τοποθετούνται για τις ευθύνες και τις ενδεχόμενες παραλείψεις που οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι επιδιώκει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί πιέσεις για απόδοση ευθυνών σε πολιτικό και ποινικό επίπεδο.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ των παραϋπουργείων Δικαιοσύνης παραδίδει μαθήματα διάκρισης εξουσιών, γελάει ο κόσμος»

Για την ανακοίνωση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, ότι η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για δημοσιεύματα που συσχέτιζαν την εξαφάνιση με τα καθήκοντά της, αλλά και για όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Σωκράτης Φάμελλος, απάντησε, επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Θα μπορούσε να είναι ένα από τα πιο πετυχημένα ανέκδοτα αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Αντιπολίτευση και τόσο επικίνδυνο αυτό που προσπαθούν να κάνουν στη χώρα», σχολίασε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Το κωμικό είναι ότι ο κ. Φάμελλος του κόμματος των παραϋπουργείων Δικαιοσύνης, του κόμματος των δυο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του κόμματος όλων όσων έχει περιγράψει ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, παραδίδει μαθήματα διάκρισης εξουσιών. Γελάει ο κόσμος μαζί τους. Το τραγικό είναι αυτό το οποίο συνέβη στη Βουλή από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή ακόμα και στον ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν φραγμούς περί ηθικής και κανένα όριο στη χυδαιότητα, κατάλαβαν ότι αυτό που έκαναν δεν έχει προηγούμενο, είπαν "εντάξει δεν απευθύναμε κάποια κατηγορία, ερωτήματα θέσαμε"».

«Πήγε δηλαδή ο κ. Φάμελλος μετά την ανακοίνωση του θανάτου ενός συμπολίτη μας, τη στιγμή που οι αρμόδιες Αρχές ερευνούσαν και έθεσε ερωτήματα. Ποια ήταν αυτά τα ερωτήματα; Η ενδεχόμενη σύνδεση του θανάτου αυτού με τη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών. Ξέρετε, πάντοτε η λάσπη μέσω ερωτημάτων είναι πολύ πιο χυδαία τακτική από την άμεση εκτόξευση κατηγοριών. Φαντάζομαι δεν θέλει κανείς να αρχίσουμε να μιλάμε με ερωτήματα, δεν είναι σοβαρή ούτε αυτή η πολιτική ούτε η άσκηση του δημόσιου λόγου», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

«Νομίζω αυτό που συνέβη θα καταγραφεί ως μια από τις πιο μαύρες στιγμές του κοινοβουλευτισμού. Θεωρώ τα λέει όλα η απάντηση του πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών. Πρέπει να μπει ένα όριο στη χυδαιότητα, το έχουμε ανάγκη ως χώρα και είναι δικό μας χρέος. Θα απαντάμε σε κάθε τέτοια έμμεση κατηγορία. Ας είχαν το πολιτικό θάρρος να μη συκοφαντούν μέσω ερωτημάτων».

Φάμελλος στον ΣΚΑΪ: Η κ. Αδειλίνη να προσέχει τι γράφει και να προσέχει τη διάκριση των εξουσιών

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, η οποία το πρωί της Πέμπτης απάντησε στη δήλωσή του σχετικά με τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου. «Με επιβεβαιώνει η ανακοίνωση της κυρίας Αδειλίνη. Στην τοποθέτησή μου στη Βουλή έβαλα 3 ερωτήματα. Γιατί μια ανώτατη δικαστικός, η μητέρα του θύματος, αφήνει υπονοούμενα για υπεύθυνους του θανάτου του γιου της; Αυτό νομίζω σε οποιαδήποτε περίπτωση και σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή είναι κάτι που θα μας ενδιέφερε. Το δεύτερο είναι γιατί η κ. Αδειλίνη τοποθετήθηκε πολύ νωρίς, αποκλείοντας συσχέτιση με τα καθήκοντα της μητέρας του θύματος. Και το τρίτο είναι να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αν υπάρχει συσχέτιση σχετικά με τα καθήκοντα της μητέρας του θύματος», σημείωσε.

«Η κ. Αδειλίνη σήμερα έρχεται διαψεύδοντας τον εαυτό της να κλείσει την ανακοίνωσή της ζητώντας ό,τι κι εμείς, δηλαδή να γίνει διερεύνηση κάθε πιθανού αιτίου για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου. Για να το λύσουμε, η κυρία Εισαγγελέας, για να είναι ασφαλής, ορθώς κλείνει την ανακοίνωσή της, λέγοντας ότι θα διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για παραποίηση των λεγομένων του. «Ακούσατε πουθενά τη λέξη "δολοφονία"; Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα και με οικτρό τρόπο. Παραποιεί αυτά που λέω, γιατί φοβάται αυτά που λέω. Το μόνο που ανέφερα ήταν η ανάρτηση της μητέρας του νεκρού. Δεν μίλησα για δολοφονία, είπα ότι βρέθηκε νεκρός ο γιος της Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας. Δεν είπα ποτέ ότι υπάρχει σχέδιο. Ο μόνος που είπε τη λέξη "δολοφονία" ήταν ο κύριος Βορίδης, ο οποίος ενέπλεξε οικτρά και απαράδεκτα τον θάνατο ενός ανθρώπου με την πολιτική, για να δημιουργήσει εντυπώσεις και φόβο».

Κλείνοντας, κάλεσε τη Γεωργία Αδειλίνη να «διαβάσει ξανά τη διάκριση των εξουσιών», επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος δεν αναφέρθηκε στην αναπαραγωγή κανενός δημοσιεύματος, κανενός social media, κανενός ανώνυμου λογαριασμού. «Να προσέχει η κ. Αδειλίνη τι γράφει και να προσέχει τη διάκριση των εξουσιών. Θυμίζω για την ανώτατη αυτή δικαστικό έχω ήδη καταγγείλει ότι έβαλε στο συρτάρι το σκάνδαλο των υποκλοπών με απαράδεκτο τρόπο και επίσης αποχώρησε πάλι με απαράδεκτο τρόπο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα σε συνεδρίαση της Βουλής».

