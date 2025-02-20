Ζαχαράκη: Αυξάνεται στα 1.800 ευρώ το τροφείο των Ατόμων με Αναπηρία που διαμένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Αυξάνεται κατά 50% το ημερήσιο τροφείο (αποζημίωση), για τα Άτομα με Αναπηρία που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και κατά 44% το ημερήσιο τροφείο για τα άτομα με βαριά αναπηρία που διαμένουν σε Οικοτροφεία, με κοινή απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφίας Ζαχαράκη, του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ, αυξήθηκε κατά 50%, για πρώτη φορά μετά το 2014, το ημερήσιο τροφείο που λαμβάνουν τα Άτομα με Αναπηρία που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και από 40 ευρώ, ανέρχεται στα 60 ευρώ. Η αύξηση αυτή, αντιστοιχεί, σε επιπλέον 600 ευρώ ανά μήνα, για κάθε ωφελούμενο. Μετά την αύξηση, η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, η οποία λάμβανε μηνιαία τροφείο ύψους 1.200 ευρώ ανά ωφελούμενο, θα λαμβάνει μηνιαίο τροφείο ύψους 1.800 ευρώ ανά ωφελούμενο.

Επιπλέον, αυξάνεται, μετά από 17 χρόνια, στα 50 ευρώ από 34,63 ευρώ το τροφείο για τους διαμένοντες σε Οικοτροφεία. Η σχετική αύξηση αντιστοιχεί σε 461 ευρώ το μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 δόθηκε, για πρώτη φορά, η δυνατότητα στα άτομα με βαριά αναπηρία που διαμένουν σε Οικοτροφεία να αποζημιώνονται για την εγγραφή τους σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, κατοχυρώνοντας έτσι το θεμελιώδες δικαίωμά τους σε ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε υπηρεσίες που συνδράμουν στην κοινωνική τους ένταξη.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και τη βιωσιμότητα των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των Ατόμων με Αναπηρία και τους θεσμικούς μας εταίρους, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα Άτομα με Αναπηρία να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης. Εξαντλήσαμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο και μετά από 11 χρόνια αυξάνουμε κατά 50% το τροφείο στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για όσα άτομα λάμβαναν ημερήσιο τροφείο ύψους 40 ευρώ και πλέον θα λαμβάνουν ημερήσιο τροφείο ύψους 60 εύρω. Παράλληλα, μετά από 17 χρόνια αυξάνουμε και το τροφεία για τα άτομα με βαριά αναπηρία που διαμένουν σε Οικοτροφεία.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συνεχίσει να δουλεύει με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση και την βελτίωση των συνθηκών ζωής των συμπολιτών μας με αναπηρία, ακολουθώντας τις δικές τους υποδείξεις και αφουγκραζόμενη τις ανάγκες τους.

Εντός των επόμενων μηνών, θα υλοποιήσουμε τρία νέα κομβικής σημασίας προγράμματα. Τον προσεχή Απρίλιο θα προχωρήσουμε σε νέα κλήρωση των επιλαχόντων για τον Προσωπικό Βοηθό, προκειμένου να αυξηθούν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα. Παράλληλα, θα αρχίσει το πρόγραμμα Επιδοτούμενης Υποστηριζόμενης Εργασίας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και τέλος θα χρηματοδοτήσουμε με 23,9 εκατ.ευρώ από πόρους του ΤΑΑ, παρεμβάσεις σε 2.800 ιδιωτικές κατοικίες και 490 χώρους εργασίας, ώστε να καταστούν προσβάσιμοι σε Άτομα με Αναπηρία».

