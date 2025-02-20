Απάντηση Αδειλίνη στη δήλωση Φάμελλου σχετικά με τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου

Η κ. Σοφία Αποστολάκη «λίγες μόλις μέρες μετά την εξαφάνιση του γιου της, Βασίλη Καλογήρου, σε επικοινωνία μας, εξέφρασε τη θλίψη και τη δυσαρέσκειά της για δημοσιεύματα που συσχέτιζαν το πιο πάνω γεγονός με τα εισαγγελικά της καθήκοντα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, η οποία εκφράζει δυσαρέσκεια για δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Φάμελλου στη Βουλή.

«Σε κάθε περίπτωση, ήδη, ερευνάται αρμοδίως κάθε πιθανό αίτιο θανάτου του Βασίλη Καλογήρου» καταλήγει η ανακοίνωση της κ. Αδειλίνη.

Όλη η ανακοίνωση της κ. Αδειλίνη:

«Σε πρόσφατη τοποθέτησή του πολιτικός αρχηγός, αναπαράγοντας ουσιαστικά αντίστοιχες αναρτήσεις ανωνύμων, κυρίως, διαδικτυακών κηνσόρων, δήλωσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι: 'σήμερα η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται και ζητάει απαντήσεις μετά την αποκάλυψη του θανάτου του γιου της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας'.

Και διατύπωσε, μεταξύ άλλων, και το πιο κάτω πανηγυρικό ερώτημα, απευθυνόμενος προσωπικά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: 'Γιατί είχε βιαστεί η κα Αδειλίνη και είχε αποκλείσει κάθε συσχέτιση της εξαφάνισης του γιου της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας με τα καθήκοντά της; (ενν. της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας)'.

Κατόπιν αυτών, οφείλω να δηλώσω δημόσια ότι η κα Σοφία Αποστολάκη, Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, λίγες μόλις μέρες μετά την εξαφάνιση του γιου της Βασίλη Καλογήρου, σε επικοινωνία μας, εξέφρασε τη θλίψη και τη δυσαρέσκειά της για δημοσιεύματα που συσχέτιζαν το πιο πάνω γεγονός με τα εισαγγελικά της καθήκοντα.

Την ίδια δυσαρέσκεια εξέφρασε η κα Αποστολάκη και στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

Αυτός ήταν ο λόγος των ανακοινώσεων στις οποίες προέβησαν στις αρχές Ιανουαρίου και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, με τις οποίες εν ολίγοις στηλιτεύθηκε οποιαδήποτε σύνδεση του οδυνηρού ανθρώπινου περιστατικού της εξαφάνισης του γιου της ανωτέρω συναδέλφου Εισαγγελέως με κάθε μορφής εκμετάλλευση υπό τον μανδύα της δήθεν ενημέρωσης του κοινού.

Σχετική, άλλωστε, είναι και η δήλωση του Γ. Τσούκαλη, ερευνητή της οικογένειας του τότε αγνοούμενου Βασίλη Καλογήρου, που διαλαμβάνεται στο tovima.gr της 25/1/2025, στο άρθρο με τίτλο «Λάρισα: Αγωνία για τον 39χρονο Βασίλη-Συνδέεται η υπόθεση με τα Τέμπη;» και την οποία αναφέρω αυτούσια:

'Παρά το γεγονός ότι πέρασε ως σενάριο εξαφάνισης στον κοινό νου το επάγγελμα της μητέρας του Βασίλη, επειδή ως εισαγγελέας εφετών είχε αναλάβει την υπόθεση των Τεμπών, θα ήθελα να πω ότι και η οικογένεια και εγώ το αποκλείουμε. Είναι κάτι που δεν μας απασχολεί...'.

Σε κάθε περίπτωση, ήδη, ερευνάται αρμοδίως κάθε πιθανό αίτιο θανάτου του Βασίλη Καλογήρου.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Γεωργία Ευθ. Αδειλίνη»



Πηγή: skai.gr

