Φάμελλος : Μείζον θέμα για την ειρήνη και την ασφάλεια η επίλυση του Κυπριακού

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Κατά την συνάντηση, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος: «Στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, η επίλυση του Κυπριακού είναι μείζον θέμα. Επείγει ακόμα περισσότερο τώρα, να αναληφθούν πρωτοβουλίες και από την ελληνική κυβέρνηση, με βάση την πρόταση η οποία είχε διαμορφωθεί στις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά το 2017, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση με διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με μία ενιαία ταυτότητα προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού, και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, χωρίς κατοχή και στρατεύματα κατοχής, 52 χρόνια μετά τον Αττίλα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ότι «η μόνη οδός ασφάλειας είναι η ειρήνη και η επίλυση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ».

Επισήμανε, ακόμη, ότι «η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες και για το Κυπριακό, αλλά και για την παύση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», τονίζοντας παράλληλα την πάγια θέση του κόμματος για μη εμπλοκή της χώρας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και για την αυτονόητη στήριξη της Κύπρου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξήρε τις άριστες σχέσεις των δύο κομμάτων και τόνισε την πολύ καλή συνεργασία που έχουν στο Ευρωκοινοβούλιο, τονίζοντας πως πρέπει «να αξιοποιούμε την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, για την επίλυση και των μεγάλων θεμάτων και της ειρήνης και της επίλυσης του Κυπριακού».

Ευχήθηκε καλή επιτυχία στο ΑΚΕΛ στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές και επισήμανε τα κοινά προβλήματα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας των καρτέλ, αλλά και των παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου σε σε Ελλάδα και Κύπρο.

Από τη μεριά του, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, αφού τόνισε τις στενές σχέσεις των δύο κομμάτων, επεσήμανε πως κορυφαία προτεραιότητα πρέπει να είναι η διαφύλαξη της ειρήνης και ο τερματισμός των πολέμων, ενώ στηλίτευσε την απαξίωση του Διεθνούς Δικαίου και την εγκαθίδρυση του «κανόνα του ισχυρού».

Επεσήμανε πως ο ΟΗΕ, παρά τις αδυναμίες του, αποτελεί κρίσιμη κατάκτηση, που πρέπει να προστατευτεί. Για το Κυπριακό ανέφερε πως «χωρίς λύση δεν θα υπάρχει ασφαλές μέλλον για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους», απορρίπτοντας τα σενάρια διχοτόμησης και δύο κρατών.

Είπε ακόμη ο Στέφανος Στεφάνου: «Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του στενού συντονισμού και της συνεργασίας της Κύπρου και της Ελλάδας και ασφαλώς του πολιτικού κόσμου. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη διαχρονική και σταθερή αλληλεγγύη που επιδεικνύει έναντι του Κυπριακού λαού και στον αγώνα που διεξάγει το ΑΚΕΛ στην Κύπρο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αλληλεγγύη, όπως είναι σημαντική και η αλληλεγγύη και η συνεργασία των δυνάμεων της Αριστεράς και στην περιοχή και στην Ευρώπη και παγκόσμια».

Στη συνάντηση συμμετείχε η τομεάρχισσα Εξωτερικών Ρένα Δούρου, η υπεύθυνη της Πολιτικής Γραμματείας των Διεθνών και Ευρωπαϊκών υποθέσεων Ράνια Σβίγκου. Ο Στέφανος Στεφάνου συνοδευόταν από το μέλος του Τομέα Κυπριακού του ΑΚΕΛ Τουμάζο Τσελεπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

