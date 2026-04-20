Για «καταιγισμό καταγγελιών» πολιτών, στο Παρατηρητήριο Καθημερινότητας της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», έκανε λόγο στις 20 Απριλίου, στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, ο Κώστας Μπακογιάννης. «Κανονικότητα η εγκατάλειψη στην πόλη», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, και μίλησε για «παρεμβάσεις κατοίκων από κάθε γειτονιά, που καταγράφουν μια εικόνα εκτεταμένης υποβάθμισης». Ενδεικτικά ανέφερε:

Εθνικός Κήπος: σοβαρά ζητήματα αποκομιδής απορριμμάτων

'Αγιος Παύλος (Παλαιολόγου): έντονα προβλήματα καθαριότητας

Κουκάκι (Νότη Μπότσαρη): διαλυμένο πεζοδρόμιο

Ακρόπολη (Πλατεία Λαζαράτου): σπασμένα και επικίνδυνα πλακάκια

Παγκράτι (Πολυδάμαντος, Δαμάρεως, Υμηττού και ευρύτερα): εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια

Βοτανικός (Χαρτεργατών & Αγίου Πολυκάρπου): κατεστραμμένο οδόστρωμα

Κάτω Πετράλωνα (Πλατεία Αγίας Αικατερίνης): καταγγελίες για καταλήψεις δημόσιου χώρου

Βοτανικός (Ορφέως): εικόνα πλήρους εγκατάλειψης από απορρίμματα

Κολωνός (Οδός Πύλου): έλλειψη φωτισμού

Σεπόλια (Δυρραχίου και Γράμμου): επικίνδυνες λακκούβες και σπασμένα πεζοδρόμια

Πατήσια (Θεοτοκοπούλου): κατεστραμμένη άσφαλτος

Πατήσια (Πάρκο Φιξ): σοβαρό πρόβλημα φωτισμού

'Αγιος Παντελεήμονας: παζάρι χωρίς σαφές πλαίσιο λειτουργίας

ΚΕΠ Πατησίων: χρόνος αναμονής 193 λεπτά, παρά τις προσπάθειες εργαζομένων

Αμπελόκηποι (Λάκωνος): πλημμυρικά φαινόμενα με την παραμικρή βροχή

Κολυμβητήριο Γουδή: σοβαρές ελλείψεις βασικού εξοπλισμού

Αμπελόκηποι (Τσοπανάκου): πλήρης εγκατάλειψη πρασίνου.

«Οι γειτονιές απαιτούν λύσεις εδώ και τώρα», είπε ο Κώστας Μπακογιάννης και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή θα πρέπει να προσγειωθούμε και να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί καλά τα μεγάλα τα λόγια, τα ωραία, τα θεωρητικά, αλλά υπάρχει μία ζωή στην πόλη, η ζωή των Αθηναίων, την οποία όλοι πρέπει να σεβόμαστε».



Πηγή: skai.gr

