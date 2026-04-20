Μητσοτάκης: Παρευρέθη σε σύσκεψη στο Ηράκλειο για τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας

Ο πρωθυπουργός παρευρίσκεται επίσης και στο 4ο προσυνέδριο της ΝΔ, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους - Μεγάλα έργα και υποδομές»

Σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης και σε αυτήν συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, δήμαρχοι και στελέχη της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης λειψυδρία Ηράκλειο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
