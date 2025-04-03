Φάμελλος: Η πρόταση για προοδευτικές συνεργασίες έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο

«Η πρόταση για προοδευτικές συνεργασίες έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του στο Open.

«Εμείς την πρόταση την καταθέτουμε πρώτα από όλα στους πολίτες. Όσοι και όσες αρνούνται, θα κριθούν από τους πολίτες», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «λάθος» την «αριθμητική και την πολιτική του κ. Ανδρουλάκη». «Διότι φαίνεται και δημοσκοπικά ότι οι πολίτες θέλουν προοδευτικές συνεργασίες. Δεν μιλάμε απλά για άθροιση. Μιλάμε για πολλαπλασιασμό, διότι διευρύνεται και το ενδιαφέρον της κοινωνίας για να υπάρχει διέξοδος», σημείωσε.

Όσον αφορά τις ανακοινώσεις για τις αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, είπε: «Το να δίνεις καλύτερους μισθούς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και σε όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου δεν είναι αρνητικό. Έχουμε καταθέσει τροπολογία για 13ο και 14ο μισθό. Κόπηκε τα μνημονιακά χρόνια, όταν οι δεξιές κυβερνήσεις και πολιτικές μας χρεοκόπησαν.

Για ποιον λόγο δεν δίνεται τώρα ο 13ος και 14ος μισθός και να σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια με τις ευκαιριακές χορηγίες που έχουν και κομματικό συμφέρον;».

Όπως επισήμανε, «4,5 δισεκατομμύρια είναι τα κέρδη των τραπεζών», καλώντας την κυβέρνηση να διαλέξει «από που θα πάρει και που θα δώσει». «Ο κ. Μητσοτάκης προτιμάει να μαζεύουν δισεκατομμύρια τα ολιγοπώλια», σχολίασε και ξεκαθάρισε:

«Πρωτεύει να αποφασίσουμε ότι χρειάζεται μια προοδευτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη και στη δεξιά πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να τη δώσει αυτή την απάντηση. Και να συμμετέχει στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά και να διατυπώσει και μόνος του προγραμματικά αυτά που συμφέρουν την ελληνική κοινωνία. Το δεύτερο είναι να συζητήσουμε για το πρόγραμμα. Τι θα κάνουμε με τις τράπεζες, τι θα κάνουμε με το ρεύμα, τι θα κάνουμε με τους μισθούς, τι θα κάνουμε με την Παιδεία, τι θα κάνουμε με την Υγεία, τι θα κάνουμε με την άμυνα της χώρας».

«Αν αυτά λυθούν», συνέχισε, «δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο για να βρεθούν και τα πρόσωπα».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέλεξε να αλλάξει σελίδα και έχει ξεκάθαρη πρόταση. Όταν ανέλαβα την ευθύνη της εκπροσώπησης ενός ιστορικού κόμματος με δυνατότητες να βρει λύσεις για την πατρίδα μου, ανέλαβα την ευθύνη να είμαι μπροστά σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν βάζω το "εγώ" μπροστά σε αυτή τη συζήτηση. Βάζω το "εμείς". Και έτοιμος είμαι και ξεκάθαρος», υπογράμμισε ο Σ. Φάμελλος.

«Η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ -γιατί αυτός είναι ο στόχος στο Συνέδριό μας- συνδέεται με την αναγέννηση της Ελλάδας», είπε, ενώ σχετικά με την ΕΕ, επισήμανε ότι «η προτεραιότητα της πρέπει να είναι πως θα έχει τη δική της πολιτική ακόμα και στα θέματα της ασφάλειας».

«Τώρα βλέπουμε ότι όταν σύρεσαι πίσω από τις ΗΠΑ -και τα τελευταία χρόνια αυτό έκανε και η Ευρώπη και ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς στη χώρα μας- το δικό μας σπίτι, η Ευρώπη, μένει στον αέρα. Δεν μπορεί να υποκλίνεσαι στις ΗΠΑ. Δείτε τα ενεργειακά θέματα. Έφυγε η Ευρώπη από την εξάρτηση της Ρωσίας και πήγε στην εξάρτηση της Αμερικής. Λάθος», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

