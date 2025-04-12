Τον χώρο δίπλα από τις πρώην φυλακές του Γεντί Κουλέ, όπου βρέθηκαν λείψανα εκτελεσμένων αγωνιστών στη διάρκεια πρόσφατων εργασιών για την ανάπλαση της περιοχής, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, και κατέθεσε λευκά και κόκκινα γαρίφαλα στη μνήμη τους.

"Αποτίσαμε φόρο τιμής και καταθέσαμε τον σεβασμό μας στο χώρο όπου την τελευταία περίοδο βρέθηκαν λείψανα δεκάδων αγωνιστών της ειρήνης, της Δημοκρατίας, της Αριστεράς, κομμουνιστών που την εμφυλιοπολεμική περίοδο εκτελέστηκαν με έκτακτα στρατοδικεία. Και μάλιστα ανθρώπων που δεν αποδόθηκαν στις οικογένειές τους, ούτε αυτές ενημερώθηκαν, ούτε έχουν ταυτοποιηθεί, από μια μαύρη περίοδο της Ελλάδας, όπου οι αγωνιστές για την ειρήνη, οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, θεωρούνταν μιάσματα", δήλωσε ο κ. Φάμελλος.

"Η παρουσία μας σήμερα εδώ υποδηλώνει ακόμα μια φορά την ανάγκη της ιστορικής μνήμης, αλλά και την ανάγκη του σεβασμού της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των ιδεωδών και αξιών που εμπνέουν την κοινωνία μας για πρόοδο", επισήμανε και πρόσθεσε:

"Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει το αίτημα που έχει κατατεθεί και από τον Δήμο Νεάπολης Συκεών και από τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της μαύρης περιόδου, να γίνει ταυτοποίηση των σορών και να μπορέσουν έστω και με 75 χρόνια καθυστέρηση να τηρηθούν τα ήθη και τα έθιμα της κοινωνίας μας και να κατασκευαστεί εδώ ένα ταφικό μνημείο, το οποίο να σηματοδοτεί ένα μέλλον δημοκρατίας και συμφιλίωσης.

Δεν μπορούμε να ξεχνάμε όλα τα αρνητικά αποτυπώματα που έχει αφήσει και στη χώρα μας η παραβίαση των κανόνων της Δημοκρατίας. Γιατί πολλοί από τους αγωνιστές που εκτελέστηκαν εδώ από το εμφυλιοπολεμικό κράτος ήταν αγωνιστές που είχαν συλληφθεί και από τους Γερμανούς ναζί γιατί έδιναν τη μάχη για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Η ιστορική μνήμη, πρέπει να παραμένει αναλλοίωτη για να τροφοδοτεί μια επόμενη μέρα με πρόοδο και Δημοκρατία στην πατρίδα μας".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνοδεύονταν από τους βουλευτές Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστο Γιαννούλη, ενώ παρών ήταν και ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος τον ενημέρωσε για το πως βρέθηκαν τα λείψανα και τις ενέργειες του Δήμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.