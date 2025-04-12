Ζαχαράκη στους Δελφούς: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί βοηθό κι όχι αυτοσκοπό

Τη σημασία του να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί με την Πολιτεία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η κοινωνία πολιτών, τα παιδιά και ο ιδιωτικός τομέας, μεταξύ άλλων, προκειμένου να δημιουργηθεί μία συμμαχία, που θα αφήσει ένα πολυδιάστατο αποτύπωμα στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις γρήγορες αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, από το 10o Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα: «Beyond the Buzzword: Θα λύσει το AI τα προβλήματα της εκπαίδευσης;».

«Όλα τα ψηφιακά εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να γίνουν κατανοητά ως βοηθοί, όχι ως αυτοσκοπός, να λειτουργήσουν επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει να μάθουμε πώς να μάθουμε», επεσήμανε η υπουργός.

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι ο προκάτοχός της, Κυριάκος Πιερρακάκης άφησε μία παρακαταθήκη, εργαλεία τα οποία θα εφαρμοστούν και θα εμπλουτιστούν. «Το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα εξαιρετικό εργαλείο, μας δίνει 4,5 εκατ. ευρώ για έναν οδηγό, με σύνολο ερωτήσεων, το κομμάτι της αποτίμησης του τι θέλουν τα παιδιά και τι σημαίνει αυτό στον τρόπο πρόσληψης της γνώσης, αλλά και πολλά εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς», είπε και πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 120.000 εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί σε θέματα ψηφιακού εγγραμματισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, ανέφερε ότι περισσότεροι από 6.800 διαδραστικοί πίνακες είναι στα σχολεία και αναπτύσσεται το περιεχόμενο για αυτούς. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι υπάρχει πρόθεση να μπουν διαδραστικοί πίνακες και στις τάξεις από την Α' μέχρι την Δ' δημοτικού.

Ακόμη, στάθηκε στο κομμάτι της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, κάνοντας γνωστό ότι από το ΙΕΠ αναπτύσσεται εργαλείο με το οποίο θα γίνεται διάγνωση των αναγκών της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αφορμή για τη συζήτηση στο πάνελ υπήρξε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας που διενεργήθηκε από την Ipsos σε 7 ευρωπαϊκές χώρες και δείγμα 7.000 μαθητών ηλικίας 12-17 ετών, με πρωτοβουλία της Vodafone. Η Account Manager/ Statistician της IPSOS-OPINION S.A., Χρύσα Μιχελάκη, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας και σημείωσε ότι «τα παιδιά έχουν αντίληψη για το τι συμβαίνει και χρειάζονται περισσότερα εργαλεία για να κάνουν χρήση της τεχνικής νοημοσύνης».

Ειδικότερα, η έρευνα «έδειξε» ότι το 59% των μαθητών έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και ότι 4 στους 10 χρησιμοποιούν το εργαλείο του ChatGPT. Αν και ένα ποσοστό της τάξης του 64% χρησιμοποιεί τα εργαλεία απρόσκοπτα, καταγράφονται σε μικρότερα ποσοστά ελλείψεις σε ψηφιακές συσκευές και ανεπακρής σύνδεση στο δίκτυο. Επίσης, η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται ως βοηθός μάθησης ως επί το πλείστον, προκειμένου οι μαθητές είτε να κάνουν πιο εύκολα τις εργασίες τους, ή για να μαθαίνουν περισσότερα, ή για να μαθαίνουν στον δικό τους ρυθμό.

Ακόμη, 6 στους 10 δήλωσαν ότι εκτός σχολείου χρησιμοποιούν την ΤΝ για να αντλούν πληροφορίες. Παράλληλα, 7 στους 10 πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει να έχουν επιτυχία στο σχολείο.

Στη συνέχεια, η αντιπρόεδρος του ΔΣ και διευθύντρια Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων, Εταιρικής Ασφάλειας & Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας, Μαρία Σκάγκου, υπογράμμισε και εκείνη τη σημασία της συνεργασίας της Πολιτείας με τον ιδιωτικό τομέα και εξειδικευμένους φορείς. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάστηκε, σημείωσε ότι «οι Έλληνες μαθητές είναι όπως η ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία, που δεν ξέρει πόσο να θαυμάσει, πόσο να εντυπωσιαστεί και πόσο να φοβηθεί» από τα όσα φέρνει η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Χαρακτήρισε, δε, «κρίσιμο» το ρόλο των εμπλεκόμενων φορέων για το πώς αυτή η εφαρμογή θα γίνει με έναν τρόπο, ώστε να μη μείνει κανείς πίσω και να εξασφαλιστεί η ηθική χρήση της ΤΝ.

Τέλος, από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής του CEDEFOP, Γιούργκεν Ζίμπελ (Jürgen Siebel), υποστήριξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την εκπαίδευση και να στηρίξει τον ψηφιακό αλφαβητισμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και του εργατικού δυναμικού. Όπως ανέφερε, ένα σενάριο του 2035 αναφέρει ότι από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων θα χαθεί το 5% των θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται κατάρτιση για να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες, αυτή τη στιγμή όμως μόνο το 15% των εργαζομένων συμμετέχουν στην εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.