Την Κυριακή, 9 Ιουνίου, θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές 2024 και δύο ώρες αφότου κλείσουν οι κάλπες στις 21.00 το βράδυ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ αναμένεται να έχουμε την πρώτη ασφαλή εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Δύο ώρες αργότερα, στις 23.00 το βράδυ, αναμένεται το τελικό αποτέλεσμα, όχι όμως για όλα τα κόμματα. Για τα κόμματα που βρίσκονται στη ζώνη του 3% εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος προκειμένου να οριστικοποιηθεί αν θα εκλέξουν κάποιον ευρωβουλευτή ή όχι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τι θα γίνει στην Ευρώπη

Στις 21:15 αναμένεται η πρώτη προβολή πιθανού αποτελέσματος και στις 00:00 την πρώτη αξιόπιστη εκτίμηση για τις χώρες των «27».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών για την διευκόλυνση των εκλογέων, οι πολίτες, μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών στην ενότητα «Μάθε που ψηφίζεις» (https://mpp.ypes.gov.gr) ή να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό: 213 136 1500 καθημερινά από 09:00 μέχρι 21:00 για να πληροφορηθούν το εκλογικό τμήμα και το σχολικό συγκρότημα στο οποίο ψηφίζουν καθώς και τον α/α της εγγραφής τους στον εκλογικό κατάλογο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.