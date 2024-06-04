Στο διακύβευμα των ευρωεκλογών και τα κριτήρια, με τα οποία θα προσέλθουν στην κάλπη οι ψηφοφόροι, εξετάζει σε δημοσίευμά του το Politico, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι στις περισσότερες χώρες η επιλογή δεν αφορά την ίδια την Ευρώπη αλλά τις εσωτερικές πολιτικές.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι δημοσκοπήσεις και τα υψηλά ποσοστά αποχής, που αναμένονται στις ευρωπαϊκές εκλογές καταδεικνύουν ότι οι περισσότεροι πολίτες της Ένωσης δεν κατανοούν και δεν ενδιαφέρονται για την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακολούθως επιλέγουν να ψηφίζουν με βάση τις εγχώριες ανησυχίες αντί για την πολιτική των Βρυξελλών.

Σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, οι εκλογές θα χρησιμεύσουν ως δημοψήφισμα για το κυβερνών κόμμα. Σε άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Μάλτα, η ψηφοφορία θα αποτελέσει κριτική στους εγχώριους πολιτικούς και όχι σε πρόσωπα όπως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακόμη και στη Βαλτική, όπου η ρωσική απειλή βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών, η άμυνα και η ασφάλεια γίνονται κατανοητές μέσα από ένα τοπικό πρίσμα: Οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν υπό τον φόβο της εισβολής στη χώρα τους και όχι για τη μεγάλη εικόνα της γεωπολιτικής που ακολουθεί η Ε.Ε.

Ποια είναι ωστόσο τα εσωτερικά ζητήματα σε κάποιες από τις χώρες που θα μπορούσαν να είναι καθοριστικά σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές:

Όλα για τα χρήματα στην Ελλάδα

Η κρίση κόστους ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο των Ελλήνων ψηφοφόρων, των οποίων η αγοραστική δύναμη είναι πλέον η δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ. Το ζήτημα αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει τη στήριξη προς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επιδιώκει να κερδίσει το 33% που εξασφάλισε στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές, χαμηλότερο ωστόσο ποσοστό από το 40,5% που έλαβε πέρυσι στις εθνικές εκλογές.

Ενώ κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσει την εξουσία του κόμματός του, υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη σε ακροδεξιές ομάδες όπως το κόμμα Ελληνική Λύση, το οποίο ενδέχεται να συγκεντρώσει διπλάσιο αριθμό ψήφων από ό,τι στις τελευταίες εκλογές.

Η «δημογραφική αλλαγή» είναι η κύρια ανησυχία για τους Κυπρίους

Η μετανάστευση θα τεθεί στο επίκεντρο για τους Κύπριους ψηφοφόρους, καθιστώντας αυτές τις εκλογές δημοψήφισμα για τα κύρια κόμματα που κυριαρχούν εδώ και καιρό στο πολιτικό τοπίο του νησιού: το Προοδευτικό Κόμμα Εργαζομένων (ΑΚΕΛ) και τη Δημοκρατική Συσπείρωση (ΔΥΣΗ).

Προηγείται η ακροδεξιά στη Γαλλία

Με την άνοδο της ακροδεξιάς βρίσκεται αντιμέτωπος ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, παρά το γεγονός ότι επεδίωκε αυτές οι εκλογές να αφορούν αποκλειστικά την Ευρώπη.

Ο ακροδεξιός υποψήφιος Ζόρνταν Μπαρντέλα με το κόμμα της Μαρίν Λεπέν «Εθνική Συσπείρωση» προηγείται με το διακύβευμα να είναι υψηλό και για τα δύο στρατόπεδα: η Λεπέν θέλει να αυξήσει τη δυναμική της ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, ενώ ο Μακρόν θέλει να είναι σε θέση να κυβερνήσει μέχρι τότε.

Δημοψήφισμα οι εκλογές για τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Οι εκλογές στη Γερμανία διαμορφώνονται σε δημοψήφισμα για τον κυβερνητικό συνασπισμό, που αποτελείται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, το φιλελεύθερο Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα και τους Πράσινους. Η δημοτικότητα της ισχνής κυβερνητικής συμμαχίας πέφτει σταθερά και υπάρχει αυξανόμενη ένταση μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων.

Η Μελόνι στο επίκεντρο των ευρωεκλογών στην Ιταλία

Τα ιταλικά κόμματα σε αυτές τις εκλογές επιδιώκουν να αυξήσουν τις δυνάμεις τους, χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στους ψηφοφόρους.

Για το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, οι προεκλογική εκστρατεία είχε στο επίκεντρο τη δημοφιλία της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Όπως γράφει το Politico, η Μελόνι δεν έχει καμία πρόθεση να υπηρετήσει πραγματικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά επιμένει να είναι επικεφαλής της λίστας υποψηφίων του κόμματός της και ενθαρρύνει τον κόσμο να «ψηφίσει Τζόρτζια» και απλώς να γράψει το όνομά της στο ψηφοδέλτιο. Ο ιταλικός εκλογικός νόμος επιτρέπει αυτόν τον τρόπο δράσης.

Θα εξαντληθεί η υπομονή των Αυστριακών με το Λαϊκό Κόμμα;

Το κυβερνών Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα πρόκειται να είναι στο επίκεντρο των ψηφοφόρων στην Αυστρία. Το κόμμα μαστίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς τα τελευταία χρόνια και οι ψηφοφόροι είναι εξοργισμένοι από την αδυναμία της κυβέρνησης να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό. Επιπλέον, υπάρχει συνεχής δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της πανδημίας από τη Βιέννη και επίμονες ανησυχίες για τη μετανάστευση.

Δημοψήφισμα Frederiksen της Δανίας

Ο χειρισμός της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης και της εθνικής άμυνας από την κεντρώα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μέτε Φρέντερικσεν είναι τα θέματα που κυριαρχούν στις συζητήσεις πριν από την ψηφοφορία.

Η Φρέντερικσεν δέχεται πιέσεις για τη διαχείριση των δημοσιονομικών τους επόμενους μήνες: οι κυβερνητικοί σύμμαχοί της θέλουν φορολογικές περικοπές, αλλά το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της θέλει περισσότερες δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας. Ένα χαμηλό αποτέλεσμα αυτό το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διαπραγματευτική της ισχύ.

Η ασφάλεια απασχολεί τους Φινλανδούς ψηφοφόρους

Η απειλή που θέτει η Ρωσία αποτελεί πηγή ανησυχίας στο εσωτερικό της Φινλανδίας. Η ασφάλεια των ανατολικών συνόρων της χώρας συνεχίζει να κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα στο Ελσίνκι ενόψει των εκλογών στην ΕΕ, όπως και ενόψει των προεδρικών εκλογών του Ιανουαρίου.

Μπορεί να απειληθεί ο Όρμπαν;

Κάποτε μέλος του στενού κύκλου του Όρμπαν, ο Péter Magyar αναδεικνύεται στον κορυφαίο αντίπαλό του. Το Κόμμα του Σεβασμού και Ελευθερίας, που τάσσεται κατά της διαφθοράς, της κακής υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, έχει εκτοξευθεί σε ύψη ρεκόρ κερδίζοντας ψηφοφόρους που είναι επιφυλακτικοί απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, η θέση του Magyar απέναντι στην ΕΕ δεν είναι σαφής.

Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν χρησιμοποιεί κάθε γραμμή επίθεσης που μπορεί να συγκεντρώσει εναντίον των Magyar. Οι ειδικοί λένε ότι εάν κερδίσει το 20 τοις εκατό ή περισσότερο των ψήφων, ο Magyar θα μπορούσε να αποτελέσει αξιόπιστη απειλή για το καθεστώς του Όρμπαν.

Εκλογές «Σάντσες» στην Ισπανία

Οι εκλογές για την ΕΕ στην Ισπανία διαμορφώνονται σε δημοψήφισμα για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Η ψηφοφορία διεξάγεται μόλις μια εβδομάδα αφότου το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την αμφιλεγόμενη αμνηστία της κυβέρνησής του για τους Καταλανούς αυτονομιστές. η κίνηση αναμένεται να κερδίσει τις ψήφους του κόμματος του Σάντσεθ στην Καταλονία, αλλά μπορεί να πλήξει τις επιδόσεις του στην υπόλοιπη χώρα.

Εάν το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα ξεπεράσει τους Σοσιαλιστές, θα θεωρηθεί ως καταψήφιση της διακυβέρνησης του Σάντσεθ.

Οι Σουηδοί ψηφίζουν για την κατασκευή τείχους

Με το ζήτημα της μετανάστευσης να κυριαρχεί στην προεκλογική εκστρατεία, τα κόμματα επιδιώκουν να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι είναι ικανά να επηρεάσουν τις Βρυξέλλες για περαιτέρω έλεγχο των συνόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραμάτισε ένα από τα μέλη του, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson, στο σχεδιασμό των νέων, πιο περιοριστικών πολιτικών για τα σύνορα της ΕΕ.

Οι Κροάτες δίνουν προτεραιότητα στην οικονομία

Η ανάκαμψη μετά την Covid και η κατάσταση της οικονομίας είναι στο επίκεντρο της Κροατίας, όπου η κυβερνώσα Κροατική Δημοκρατική Ένωση θα μπορούσε να καταψηφιστεί από τους ψηφοφόρους που πιστεύουν ότι απέτυχε στη διαχείριση του πληθωρισμού.

Η υποστήριξη για την επέκταση της ΕΕ, που προωθείται από τον Πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς, ο οποίος μπορεί να πάρει κορυφαία θέση στην ΕΕ μετά τις εκλογές, είναι ισχυρή στο 68%, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια κατά μήκος των συνόρων της Κροατίας στην ΕΕ και την επιθυμία για σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, οι εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ εξακολουθούν να υφίστανται.

Οι Τσέχοι επικεντρώνονται στους μετανάστες και τα καυσαέρια

Οι συζητήσεις ενόψει των εκλογών στην Τσεχική Δημοκρατία έχουν επικεντρωθεί σε ένα πρόβλημα που αναμφισβήτητα δεν έχει η χώρα: τη μαζική μετανάστευση.

Αν και η μετανάστευση στην Τσεχία μειώθηκε πέρυσι, ακροδεξιές λαϊκιστικές ομάδες όπως η Ελευθερία και η Άμεση Δημοκρατία κατάφεραν να το αναδείξουν σε μείζον θέμα σε αυτές τις εκλογές και όλα τα μεγάλα κόμματα συμφωνούν τώρα ότι το σύμφωνο ασύλου και μετανάστευσης που ενέκρινε πρόσφατα η ΕΕ, που δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, πρέπει να μεταρρυθμιστεί.

Τα πράσινα πρότυπα, και ειδικότερα οι κανόνες Euro 7 της ΕΕ για τις εκπομπές καυσαερίων, ήταν επίσης σημαντικά θέματα σε μια χώρα όπου η αυτοκινητοβιομηχανία είναι μεγάλη υπόθεση.

Οι περικοπές στον προϋπολογισμό απασχολούν τους Εσθονούς

Παρά τη ρωσική απειλή στην Εσθονία δεν γίνεται λόγος για την ασφάλεια.

Πράγματι, η σκληρή στάση του Πρωθυπουργού Κάγια Κάλλας για το Κρεμλίνο δεν αποδίδει καρπούς. Το φιλελεύθερο Εσθονικό Μεταρρυθμιστικό Κόμμα της χάνει σε ποσοστά τους τελευταίους μήνες, εν μέρει ως αποτέλεσμα των περικοπών στον προϋπολογισμό του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, οι πολίτες βλέπουν την Κάλλας ως κάποια που αναζητά την επόμενη θέση της -είτε στο ΝΑΤΟ είτε στη θέση του επόμενου κορυφαίου διπλωμάτη της ΕΕ— και όχι ως πρωθυπουργό που ασχολείται επαρκώς με τα εσωτερικά προβλήματα.

Το συντηρητικό Κόμμα Πατρίδας του πρώην υπουργού Εξωτερικών Ούρμας Ρεϊνσάλου ηγείται των δημοσκοπήσεων τους τελευταίους έξι μήνες αντιτάσσοντας τα πράσινα μέτρα και ζητώντας μεγαλύτερη εποπτεία στην κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου που συνδέει τη Βαλτική με την Πολωνία.

Οι εκλογικές αναμετρήσεις έχουν κουράσει τους Πολωνούς

Έχοντας ψηφίσει σε εθνικές και τοπικές εκλογές υψηλού κινδύνου τους τελευταίους μήνες, οι Πολωνοί φαίνεται να έχουν κουραστεί από τις διαδοχικές αναμετρήσεις. Σε μια προσπάθεια να τους κινητοποιήσουν, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν χαμηλή συμμετοχή, τα πολιτικά κόμματα επικεντρώθηκαν κυρίως σε επιθέσεις εκατέρωθεν και στον διαχωρισμό εκείνων που είναι υπέρ της ΕΕ και σε εκείνα εκφράζουν έναν ευρωσκεπτικισμό.

Τα κύρια θέματα ήταν η εθνική κυριαρχία και το κράτος δικαίου, δύο ζητήματα που οδήγησαν σε έντονες συγκρούσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Βρυξελλών τα τελευταία χρόνια.

