Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τις υποδομές του ΣΕΦ

Ερώτηση για τα «προβλήματα στις υποδομές του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)» προτίθενται να καταθέσουν μετά τις εορτές, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία της τομεάρχη Πολιτισμού και Αθλητισμού Μαρίνας Κοντοτόλη. Στην ερωτησή τους προς τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, που έδωσαν στη δημοσιότητα, οι βουλευτές κάνουν λόγο για εικόνα εγκατάλειψης κα προβλήματα που περιλαμβάνουν:

• Διαβρώσεις στα μεταλλικά τμήματα του κτιρίου.

• Διαρροές υδάτων σε κρίσιμους χώρους.

• Κακή κατάσταση στους κοινόχρηστους χώρους και στο πάρκινγκ.

Συγκεκριμένα, ζητούν να μάθουν:

1. Ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης μετά από 5,5 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, για την ενίσχυση, τις επισκευές και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων;

2. Ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις υποδομές του ΣΕΦ; Προτίθεστε να εκπονήσετε σχέδιο άμεσης αποκατάστασης των σοβαρών φθορών του σταδίου; Αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;

3. Πώς τοποθετείστε απέναντι στις δαπάνες ύψους 30.000 ευρώ για γλυκά, αναμνηστικά και δώρα από τη διοίκηση του ΣΕΦ;

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

