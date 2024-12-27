Tο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων της Ι.Μ. Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως, πρόκειται να επισκεφθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτης Φάμελλος το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου στο Δαμάσι Τυρνάβου.

Αναλυτικά:

10.00 - Επίσκεψη στον οικισμό των σεισμόπληκτων στο Δαμάσι Τυρνάβου

14.00 - Επίσκεψη στο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων της Ι.Μ. Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως “Ο Φάρος του Κόσμου” (Κολοκοτρώνη 32, Δενδροπόταμος)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.