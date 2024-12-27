Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στον Τύρναβο αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Θα επισκεφθεί το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων

Το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων που θα επισκεφθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ανήκει στην Ι.Μ. Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως

Φάμελλος

Tο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων της Ι.Μ. Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως, πρόκειται να επισκεφθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτης Φάμελλος το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου στο Δαμάσι Τυρνάβου.

Αναλυτικά:

10.00 - Επίσκεψη στον οικισμό των σεισμόπληκτων στο Δαμάσι Τυρνάβου

14.00 - Επίσκεψη στο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων της Ι.Μ. Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως “Ο Φάρος του Κόσμου” (Κολοκοτρώνη 32, Δενδροπόταμος)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σωκράτης Φάμελλος Τύρναβος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark