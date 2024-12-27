Το «Παίδων Αγία Σοφία» επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μαζί με την Γενική Γραμματέα του υπουργείου Λίλιαν Βιλδιρίδου, μοιράζοντας δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται.

Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης σε ανακοίνωσή του:

«Σήμερα με την κα Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κα. Λίλιαν Βιλδιρίδου, επισκεφθήκαμε το μεγαλύτερο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Χώρας μας, το «Παίδων/Αγία Σοφία».

Αξιοποιήσαμε την ευγενική χορηγία του κ. Νίκου Μουστάκα, της ομώνυμης αλυσίδας παιχνιδιών, τον οποίο και προσωπικά ευχαριστώ, και μοιράσαμε εν όψει Πρωτοχρονιάς δώρα παιχνίδια στα παιδιά που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο.

Γυρίσαμε όλες τις κλινικές, δώσαμε δώρα, ακούσαμε τα παράπονα τους (ήταν εντυπωσιακά λίγα ομολογώ), ανταλλάξαμε ευχές με τα παιδιά, τους γονείς τους και το Ιατρικό και το Νοσηλευτικό προσωπικό.

Επισκεφθήκαμε την εφημερία, όπου και εκεί μοιράσαμε δώρα, πήγαμε στα νέα ΤΕΠ που είναι τέλεια, τέλεια και θα κάνουμε τα επίσημα εγκαίνια τους στα τέλη Ιανουαρίου με την πλήρη τους ολοκλήρωση.

Μετά επισκεφθήκαμε την Στέγη διαβίωσης των οικογενειών, ένα έργο που το ξεκίνησα τον Μάρτιο και ήδη λειτουργεί. Παραλάβαμε ένα αχούρι και έχει γίνει ένα καταπληκτικό διαμέρισμα που ζουν άπορες οικογένειες που τα παιδιά τους νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο. Τέλος κάτσαμε με την διοίκηση του Νοσοκομείου και κάναμε μία σύσκεψη για να δρομολογήσουμε όλα όσα πρέπει ακόμη να κάνουμε εκεί. Όλα έχουν μπει σε μία σειρά.

Εύχομαι καλή Χρονιά σε όλους και να έχουμε υγεία!».

Πηγή: skai.gr

