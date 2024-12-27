Κατεπείγουσα ερώτηση στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, κατέθεσε η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, μετά τις «τελευταίες ανησυχητικές εξελίξεις μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ανέδειξε το γεγονός ότι η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να υπογράψει για δεύτερη φορά -μετά το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο- συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, αυτή τη φορά με τη Συρία».

Η κυρία Βόζεμπεργκ, στην ερώτησή της, τονίζει ότι πρόκειται «για μια ακόμη ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία, αλλά και για επικίνδυνη απειλή κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ' επέκταση της ΕΕ».

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να ασκήσει άμεσα πιέσεις προς την Τουρκία, λαμβάνοντας μάλιστα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη παράνομων defacto καταστάσεων από τουρκικής πλευράς, όπως με την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Ελίζας Βόζεμπεργκ:

«Σε νέες προκλήσεις έχει προβεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Τουρκία μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων περί επικείμενης υπογραφής συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού. Έπειτα από τη σύναψη του παράνομου και νομικώς ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου τον Νοέμβριο 2019, που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Ε.Ε., η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φορά την έλλειψη νόμιμης κυβέρνησης στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, εντείνει τις προσπάθειες για έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, η τουρκική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να συνάψει με το μεταβατικό καθεστώς στη Συρία συμφωνία για την οριοθέτηση των μεταξύ τους ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Η προκλητική αυτή στάση, που αποτελεί ευθεία απειλή κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδεικνύει παράλληλα την πλήρη έλλειψη σεβασμού προς το διεθνές δίκαιο, το οποίο η Τουρκία επανειλημμένα και σκόπιμα καταπατά.

Βάσει των ανωτέρω ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:

- Σκοπεύει να προβεί άμεσα σε προληπτικά μέτρα ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της παράνομης κατάστασης που δημιουργήθηκε με την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου συνεργασίας;

- Με ποιο τρόπο σκοπεύει να ασκήσει πιέσεις στην Τουρκία για τη συμμόρφωσή της με το διεθνές δίκαιο, δεδομένου ότι οι τουρκικές ενέργειες αποτελούν απειλή και ευθεία παραβίαση των κυριαρχικών διακιωμάτων κρατών μελών της ΕΕ;»

