Ερντογάν: Σύνορο του Εσκισεχίρ είναι η Θεσσαλονίκη, η Κριμαία, η Σαμαρκάνδη, η Βόρεια Κύπρος

Στα «σύνορα της καρδιάς του» αναφέρθηκε το Σάββατο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο 8ο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο του κυβερνώντος Κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης (AKP) στην πόλη του Εσκισεχίρ.



«Αν ένα σύνορο του Εσκισεχίρ είναι η Θεσσαλονίκη, το άλλο σύνορο είναι η Κριμαία. Αν ένα σύνορο είναι η Σαμαρκάνδη, το άλλο σύνορο είναι η Βόρεια Κύπρος… Το Εσκισεχίρ είναι μια από τις υποδειγματικές πόλεις αλληλεγγύης και ειρηνικής διαβίωσης» τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

«Διαβάσαμε πολύ καλά την εικόνα που προέκυψε στις εκλογές της 31ης Μαρτίου. Καθορίζουμε ανάλογα τον οδικό μας χάρτη. Δεν διστάσαμε να κάνουμε αυτοκριτική…σημείωσε.Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι όπως σταθήκαμε δίπλα στους Παλαιστίνιους αδερφούς μας για 15 μήνες, θα κινητοποιήσουμε ξανά όλους τους πόρους μας ενόψει του ιερού μήνα του Ραμαζανιού».«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε τα πρώτα χαμόγελα στα πρόσωπα της Γάζας, όπου περισσότεροι από 50 χιλιάδες αθώοι άνθρωποι μαρτύρησαν. Δεν ήμασταν από αυτούς που γυρίζουν την πλάτη στους καταπιεσμένους» ανέφερε για την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. «Το δικαστικό μας σώμα εργάζεται πολύ σκληρά για να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές του συμβάντος, ώστε να μην υπάρχει σύννεφο αμφιβολίας. Κάποιοι έχουν συλληφθεί. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα χωρίς συμβιβασμούς για να διασφαλιστεί ότι αυτοί που προκάλεσαν μεγάλο πόνο στο έθνος μας θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου» ξεκαθάρισε ακόμα ο πρόεδρος Ερντογάν για τη φωτιά σε χιονοδρομικό κέντρο στη γείτονα με δεκάδες νεκρούς.

