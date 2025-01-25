Φάμελλος: Απομονωμένος από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις ο Μητσοτάκης

«Στη σημερινή ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποτυπώθηκε ξεκάθαρα ότι ο κ. Μητσοτάκης με την επιλογή του δεν κατάφερε να ενώσει», αναφέρει στην δήλωσή του μετά τη σχετική διαδικασία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και προσθέτει: «Κατέθεσε μία αυστηρά κομματική υποψηφιότητα, μη σεβόμενος τους θεσμούς και το Σύνταγμα, και για τον λόγο αυτό απομονώθηκε από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις».

Συνεχίζοντας αναφέρεται στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και απευθύνει έκκληση στις προοδευτικές δυνάμεις: «Η υπερκομματική υποψηφιότητα της κ. Λούκας Κατσέλη, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέδειξε ότι μπορεί να συσπειρώσει ένα ευρύτερο τμήμα των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ξεκάθαρο ότι η υποψηφιότητα της κ. Λούκας Κατσέλη είναι η μόνη η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι στην υποψηφιότητα του κ. Τασούλα.

Καλούμε τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις να συσπειρωθούμε γύρω από την υποψηφιότητα της κ. Λούκας Κατσέλη, ώστε να στείλουμε ένα ηχηρό και ελπιδοφόρο προοδευτικό μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

