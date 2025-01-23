Η πυρκαγιά, που παγίδευσε τους ενοίκους ενός ξενοδοχείου σε χιονοδρομικό κέντρο στην κεντρική Τουρκία, στοίχισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης, ανακοινώνοντας παράλληλα το τέλος των εργασιών για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινωθεί χθες, Τετάρτη, το βράδυ από την εισαγγελία της Μπολού, της μεγαλύτερης πόλης της επαρχίας όπου συνέβη η καταστροφή, έκανε λόγο για 79 νεκρούς.

Ολόκληρες οικογένειες χάθηκαν στην πυρκαγιά του ξενοδοχείου Grand Kartal στην Καρτάλκαγια, η οποία ξέσπασε λίγο πριν από τις 03:30 το πρωί, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι κατηγορίες για αμέλεια έχουν έκτοτε πολλαπλασιασθεί. Διασωθέντες και ειδικοί υπογραμμίζουν κυρίως ότι το σύστημα συναγερμού για πυρκαγιά του δωδεκαώροφου ξενοδοχείου δεν λειτούργησε.

Η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρχιτεκτονικής της Άγκυρας Ντέρια Μπασγιλμάζ, η οποία μετέβη επιτόπου, δήλωσε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο πως το ξενοδοχείο δεν είχε παρά ένα μόνο κλιμακοστάσιο που χρησίμευε ως έξοδος κινδύνου και πως αυτό «δεν ήταν σύμφωνο με τις προδιαγραφές».

Ένδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας αντιδήμαρχος της Μπολού, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης, ο ιδιοκτήτης του Grand Kartal, ο γενικός διευθυντής του και ο ηλεκτρολόγος του, έχουν συλληφθεί από την Τρίτη στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.