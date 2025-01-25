Ισραήλ: Οι αρχές επιβεβαίωσαν την απελευθέρωση 200 Παλαιστίνιων κρατουμένων

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών επιβεβαίωσε σήμερα Σάββατο ότι απελευθέρωσε 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση, το πρωί, τεσσάρων Ισραηλινών γυναικών στρατιωτών που κρατούνταν όμηροι στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Με την έγκριση των πολιτικών αρχών, όλοι οι τρομοκράτες απελευθερώθηκαν από τις φυλακές Οφερ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και Κτζιότ» στο νότιο Ισραήλ, ανέφερε η υπηρεσία φυλακών σε ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των κρατουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι στην ανταλλαγή, ανακοίνωσαν νωρίτερα παλαιστινιακές πηγές.

A total of 200 Palestinians have been freed from Israeli prisons as part of the Gaza ceasefire deal between Israel and Hamas, with 70 of them expected to be deported to various countries in the region. pic.twitter.com/7SYVRiBu8q — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 25, 2025

«Εκδιώχθηκαν» από το Ισραήλ, πρόσθεσε το Al-Qahera News, διευκρινίζοντας ότι θα μεταφερθούν σε αιγυπτιακά νοσοκομεία για νοσηλεία.

Από αυτούς, οι 70 έφτασαν στην Αίγυπτο με λεωφορεία, ανακοίνωσε μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα, οι κρατούμενοι ήταν ντυμένοι με γκρι αθλητικές φόρμες και κάποιοι αποβιβάζονταν από δύο λεωφορεία στην αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος που χωρίζει τη Ράφα από το παλαιστινιακό έδαφος.

Μετά τη διέλευση από την Αίγυπτο, οι κρατούμενοι «θα επιλέξουν την Αλγερία, την Τουρκία ή την Τυνησία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμίν Σουμάν, επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ύπατης Επιτροπής Παρακολούθησης Υποθέσεων Κρατουμένων και Απελευθερωμένων Κρατουμένων.

«Είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα», είπε ένας από τους απελευθερωμένους Παλαιστίνιους στο Al-Qahera News, χαμογελώντας και κουνώντας το χέρι από το παράθυρο του λεωφορείου.

Palestinian prisoners freed by Israel crossed into Gaza through the Rafah border in southern Gaza, transported in Red Cross vehicles ⤵️ pic.twitter.com/pB9NTKGrKH — Anadolu English (@anadoluagency) January 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.