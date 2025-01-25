Άκαρπη η πρώτη ψηφοφορία για ΠτΔ - Κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε τις 200 ψήφους

Του Γιάννη Ανυφαντή,

Ατελέσφορη - όπως και αναμενόταν - ήταν η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας στη Βουλή, καθώς κανένας εκ των τεσσάρων υποψηφίων δεν κατάφερε να συγκεντρώσει 200 ψήφους, όπως και απαιτείται στους δύο πρώτους γύρους της διαδικασίας.

Ο τέως Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, έλαβε συνολικά 160 θετικές ψήφους, λαμβάνοντας την στήριξη τεσσάρων ανεξάρτητων βουλευτών (Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς, Παύλος Σαράκης, Χάρης Κατσιβαρδάς) πέραν εκείνων της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Από τα παράδοξα της ψηφοφορίας, παρ' ότι είχε προδιαγεγραφεί από τις προθέσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων, ήταν το προβάδισμα της υποψηφιότητας της Λούκας Κατσέλη έναντι του Τάσου Γιαννίτση - που προτάθηκε από την Χαριλάου Τρικούπη - αν και το ΠΑΣΟΚ διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών από την Κουμουνδούρου.

Ειδικότερα, η Λούκα Κατσέλη συγκέντρωσε 40 ψήφους από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς καθώς και των ανεξαρτήτων: Αρετή Παπαϊωάννου, Αθηνά Λινού και Γιάννη Σαρακιώτη. Στα 34 υπέρ περιορίστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας την στήριξη των ανεξάρτητων Μπαράν Μπουρχάν, Πέτρου Παππά και Ράνιας Θρασκιά.

Ο Κωνσταντίνος Κυριακού έλαβε 14 ψήφους από τη Νίκη και τους 4 ανεξάρτητους προερχόμενους από τους Σπαρτιάτες: Γιώργος Μανούσος, Γιάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης, Κωνσταντίνος Φλώρος. Δεύτερη δύναμη πάντως αναδείχθηκε το "παρών", καθώς συνολικά 49 βουλευτές από το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας, οι ανεξάρτητοι βουλευτές προερχόμενοι από το Κίνημα Δημοκρατίας και ο Μιχάλης Χουρδάκης δεν στήριξαν κάποιον υποψήφιο. Συνολικά, ψήφισαν 297 βουλευτές ενώ καταγράφηκαν 3 απουσίες (Γιώργος Ασπιώτης, Μιχάλης Γαυγιωτάκης, Γιώτα Πούλου).

Άκαρπη αναμένεται να είναι και η δεύτερη ψηφοφορία, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, όπως και η τρίτη (που απαιτούνται 180 ψήφοι), με τον "λευκό καπνό" να βγαίνει από την Ολομέλεια την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, στην 4η δηλαδή ψηφοφορία με προϋπόθεση τη συγκέντρωση 151 θετικών ψήφων.

Πηγή: skai.gr

