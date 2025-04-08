Τη Βηρυτό επισκέφτηκε σήμερα Τρίτη ο Νίκος Δένδιας. Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας, συναντήθηκε με τον Λιβανέζο ομόλογό του, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκε η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Λιβάνου.

«Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα στη Βηρυτό με τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Michel Menassa, κατόπιν πρόσκλησής του. Συζητήσαμε για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μας, στο πλαίσιο των ιστορικών δεσμών που συνδέουν τους λαούς μας» έγραψε ο κ. Δένδιας.

Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα στη Βηρυτό με τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Michel Menassa, κατόπιν πρόσκλησής του. Συζητήσαμε για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μας, στο πλαίσιο των ιστορικών δεσμών που συνδέουν τους λαούς μας. pic.twitter.com/eJKnXNy3oj — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 8, 2025

Πηγή: skai.gr

