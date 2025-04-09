Θα προσπαθήσουμε ως Ελλάδα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε προς την κατεύθυνση της ευημερίας και της ασφάλειας του Λιβάνου και ολόκληρης της περιοχής. Το ζήτημα αυτό βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές μας. Βρισκόμαστε κοντά, είμαστε φίλοι, γείτονες και πιστεύουμε στο μέλλον του Λιβάνου.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποίησε χθες, Τρίτη 8 Απριλίου, επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Μισέλ Μενάσα.

Τον κ. Δένδια υποδέχθηκε στο υπουργείο Άμυνας της χώρας στη Βηρυτό ο κ. Μενάσα, ενώ μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκαν διμερείς συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Ανάμεσα στα άλλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η Ελλάδα καλωσορίζει «τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης του Λιβάνου», καθώς και «την εκλογή του Προέδρου Αούν».

Υπενθύμισε, δε, ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης «ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Λίβανο μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, γεγονός που δείχνει τη σημασία που έχει για την Ελλάδα ο Λίβανος».

Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις μας, καθώς και να προσπαθήσουμε από πλευράς μας, ως Ελλάδα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε προς την κατεύθυνση της ευημερίας και της ασφάλειας του Λιβάνου και ολόκληρης της περιοχής.



Συμφωνήσαμε επίσης η Ελλάδα να καταβάλλει κάθε…

«Συμφωνήσαμε», πρόσθεσε, «η Ελλάδα να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσει τον Λίβανο και ιδιαίτερα τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη σύσφιξη των σχέσεών μας, της ιδιαίτερα εγκάρδιας σχέσης που έχουμε».

«Και θα συνεχίσουμε, από πλευράς μας, να προάγουμε την αμυντική διπλωματία στη βάση της περιφερειακής συνεργασίας που εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το καλύτερο για το σύνολο των χωρών της περιοχής», επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Από την πλευρά του, ο Μισέλ Μενάσα καλωσόρισε τον Έλληνα υπουργό υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του είναι περήφανη για τη φιλία της με την Ελλάδα, μια χώρα όπως είπε «φάρο δημοκρατίας, ελευθερίας, πολιτισμού, πίστης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

«Η Ελλάδα», συνέχισε, «αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής, της μεσογειακής συνεργασίας και της ειρήνης σε αυτό το κομμάτι της Μέσης Ανατολής, δηλαδή στη χώρα μας, το Λίβανο».

Εξήγησε ότι η χώρα του «στηρίζεται στη φιλία της Ελλάδας, ώστε να υποστηρίξει τον Λίβανο στα βήματα προς την ειρήνη» που θα τερματίσουν «τον κύκλο της οδύνης» στη χώρα.

Τόνισε ότι «η συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της περιοχής, και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Λίβανο» μπορεί να λειτουργήσει ώστε να λυθούν ζητήματα, όπως οι ροές αιτούντων άσυλο προς την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο του Λιβάνου στρατηγό Ζοζέφ Αούν στο Προεδρικό Μέγαρο στη Βηρυτό, παρουσία του υπουργού Άμυνας του Λιβάνου.

