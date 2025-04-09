Η κρίσιμη επιστροφή στην Κάσο σε μια πολύπλοκη γεωπολιτική «εξίσωση»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με το ραντεβού στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη - Ερντογάν, όπου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, να εκκρεμεί (έχει μετατεθεί για μετά το Πάσχα) το βλέμμα της ελληνικής πλευράς είναι στραμμένο στην επανεκκίνηση των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρότζεκτ το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ελλάδα δεν τίθεται κανένα θέμα να κάνει πίσω σε ένα έργο που πραγματοποιείται στην ανοιχτή θάλασσα, στην περιοχή νότια της Κάσσου και της Καρπάθου και δεν εμπλέκονται θέματα κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Μέσω πηγών η Τουρκία επέλεξε να σπάσει τη σιωπή της στις αρχές της εβδομάδας και να προειδοποιήσει επιμένοντας σε αυθαίρετες και παράνομες διεκδικήσεις στην περιοχή. Θα είναι η επιστροφή των ερευνητικών σκαφών στην Κάσο σημείο καμπής στα ελληνοτουρκικά; Τα απαραίτητα διαδικαστικά έχουν ήδη δρομολογηθεί. Το αίτημα για έκδοση Navtex έχει υποβληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών από τον ΑΔΜΗΕ και η Navtex προωθείται στο υπουργείο Άμυνας. Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως η ελληνική πλευρά έχει στο πλευρό της τη Γαλλία. Η Nexans, που έχει αναλάβει το έργο και μισθώνει τα πλοία, είναι γαλλική και στο Παρίσι δεν επιθυμούν νέα επεισόδια και καθυστερήσεις.

Όποτε δοθεί το «πράσινο φως» από την αρμόδια εταιρία για την επανέναρξη των ερευνών οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα συνοδεύσουν τα πλοία, ενώ διακριτική παρουσία αναμένεται να έχουν και γαλλικές μονάδες. Το γεωπολιτικό παιχνίδι που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή είναι πολύπλοκο και δεν περιορίζεται μόνο στο τεράστιο έργο του Great Sea Interconnector. Η διαμάχη του Τελ Αβίβ με την Άγκυρα είναι γνωστή τόσο για τη Συρία όσο και για τα F-35 που θέλει να αποκτήσει ο Ταγίπ Ερντογάν, με τον Νετανιάχου θεωρεί τον Τούρκο πρόεδρο αντίπαλο πρώτης γραμμής. Μπορεί να μην υπήρξε καμία σύνδεση της πρόσφατης επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ με την Κάσο, ωστόσο ήταν σαφές το μήνυμα που ήθελε να περάσει η ελληνική πλευρά.

Το επόμενο ραντεβού των επικεφαλής της διπλωματίας Ελλάδας - Τουρκίας έχει προγραμματιστεί για τις 14-15 Μαίου στην άτυπη υπουργική σύνοδο του ΝΑΤΟ. Υπενθυμίζεται πως στις 14 Απριλίου, ο Γάλλος υπουργός Άμυνας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, θα επισκεφθεί την Αθήνα προκειμένου να έχει συνομιλίες με τον Νίκο Δένδια. Σημαντικό στοιχείο στην «εξίσωση» των σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας αποτελεί και μια ακόμα εκκρεμότητα. Η ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για τον οποία επίσης έχουν αντιδράσει οι γείτονες. Η αποτύπωση των χρήσεων των θαλασσίων ζωνών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης προκαλεί έναν επιπλέον εκνευρισμό στον Ταγίπ Ερντογάν σε μια περίοδο που και στο εσωτερικό του η φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου αποτελεί έναν διαρκή «πονοκέφαλο».

