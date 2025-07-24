Λογαριασμός
Προκαλεί εκ νέου ο Ερντογάν: Η Αγία Σοφία σύμβολο της Άλωσης «αναστήθηκε» όταν... μετατράπηκε σε τζαμί

Ο Τούρκος πρόεδρος σε μήνυμά του στο X το οποίο συνοδεύει με φωτογραφία της Αγίας Σοφίας, εκφράζει την «ατελείωτη ευγνωμοσύνη» του «στον Θεό»

Ερντογάν: Η Αγία Σοφία σύμβολο της Άλωσης, «αναστήθηκε» όταν μετατράπηκε σε τζαμί

Ευκαιρία για να προκαλέσει ξανά βρήκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, καθώς χαρακτήρισε τον ναό «σύμβολο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης».

Ο Τούρκος πρόεδρος σε μήνυμά του στο X το οποίο συνοδεύει με φωτογραφία της Αγίας Σοφίας με την υπογραφή του, εκφράζει την «ατελείωτη ευγνωμοσύνη» του «στον Θεό» που «μάς έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την... ανάσταση της Αγίας Σοφίας».

«Η Αγία Σοφία, το σύμβολο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης και κληρονομιά του Μωάμεθ του Πορθητή, έλαβε το πρώτο της κάλεσμα για προσευχή και την πρώτη της προσευχή μετά από 86 χρόνια, πριν από πέντε χρόνια. Ατελείωτη ευγνωμοσύνη στον Θεό που μάς έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ανάσταση της Αγίας Σοφίας» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X. 

