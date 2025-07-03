Λογαριασμός
Καμμένος: Η Μέρκελ λέει τη μισή αλήθεια, θα αποκαλύψω τα πρακτικά των πολιτικών αρχηγών του 2015

Τα πρακτικά των πολιτικών αρχηγών που κρύβουν θα τα αποκαλύψω. Με βγάζουν από τη σιωπή… λέει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του 

Πάνος Καμμένος

Επίθεση κατά της  Άνγκελα Μέρκελ εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος μετά τα όσα δήλωσε η πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας κατά τη χθεσινή της ομιλία για την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι η Μέρκελ λέει «τη μισή αλήθεια» και υπογραμμίζει ότι θα μιλήσει με ντοκουμέντα για όσα έγιναν αποκαλύπτοντας τα πρακτικά της κρίσιμης σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών του 2015.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στο Χ ο Πάνος Καμμένος αναφέρει:

«Επειδή η Μερκελ λέει την μισή αλήθεια θα μιλήσω για ότι έγινε το 2015 με ντοκουμέντα. Πιστεύω απόλυτα στον Τράμπ και Πούτιν αλλά ο Πρόεδρος Ομπάμα και ο Πρόεδρος Ολάντ επέδωσαν την λύση. Τα πρακτικά των πολιτικών αρχηγών που κρύβουν θα τα αποκαλύψω. Με βγάζουν από την σιωπή ….»

