«Θα πάρουμε πρωτοβουλία πρότασης προανακριτικής και καλούμε όλα τα κόμματα να ψηφίσουν χωρίς παιχνίδια, με σεβασμό στο Σύνταγμα και την κοινοβουλευτική διαδικασία», προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Δεν είστε ανήξεροι κ έχουμε και άλλα στοιχεία να αποδείξουμε ότι γνωρίζατε πολύ καλά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Ξεκίνησε με στρεβλή νομοθέτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και εσείς χρησιμοποιήσατε στρεβλώσεις για να κάνετε ρουσφέτια. Αντί να τις διορθώσετε, βρήκατε την ευκαιρία», σημείωσε διευκρινίζοντας ότι η προανακριτική θα αφορά υπουργούς της ΝΔ και θα είναι βασισμένη απολύτως στη δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
