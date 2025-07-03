«Θα πάρουμε πρωτοβουλία πρότασης προανακριτικής και καλούμε όλα τα κόμματα να ψηφίσουν χωρίς παιχνίδια, με σεβασμό στο Σύνταγμα και την κοινοβουλευτική διαδικασία», προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν είστε ανήξεροι κ έχουμε και άλλα στοιχεία να αποδείξουμε ότι γνωρίζατε πολύ καλά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Ξεκίνησε με στρεβλή νομοθέτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και εσείς χρησιμοποιήσατε στρεβλώσεις για να κάνετε ρουσφέτια. Αντί να τις διορθώσετε, βρήκατε την ευκαιρία», σημείωσε διευκρινίζοντας ότι η προανακριτική θα αφορά υπουργούς της ΝΔ και θα είναι βασισμένη απολύτως στη δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.