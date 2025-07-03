Κικίλιας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν είναι αυτό το DNA της παράταξης

«Αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν την κομματική σημαία ως ασπίδα, ως κουρτίνα, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Δεν είναι αυτό το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Το DNA της παράταξής μας είναι άλλο», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, σχολιάζοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως τόνισε σε συνέντευξή του στο OPEN: «το οφείλουμε στην κοινωνία και στους πολίτες. Και η συντριπτική πλειοψηφία μας πιστεύει και μας στηρίζει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, μιας εξαετίας – τώρα σχεδόν επταετίας – με κρίσεις στον πλανήτη και πολύ κρίσιμες αποφάσεις που πάρθηκαν, προκειμένου να στηριχθεί η κοινωνία και ο κόσμος. Και αισθάνομαι ότι αυτό θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας – και είναι δίκαιο και θεμιτό, θεσμικά, αφού ολοκληρώσει η κυβέρνηση και η παράταξη την προσπάθειά της».

Αναφερόμενος στη ρητορική γενίκευσης που επιχειρείται, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τέτοιες ισοπεδωτικές αντιλήψεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και δεν ξέρω αν ο μηδενισμός ή η ισοπέδωση βολεύει κάποιους. Ενδεχομένως, βολεύει τους ανίκανους, τους ανέντιμους. Σίγουρα όμως, δεν βολεύει τη χώρα και δεν βολεύει τους Έλληνες», υπογράμμισε.

Και συνέχισε: «Είμαστε όλοι ίδιοι απέναντι στον νόμο. Άρα, δεν μπορεί να ξεχωρίζει κανένας και όλοι πρέπει να κρίνονται με τα ίδια κριτήρια. Αλλά να υπάρχει και ένα μέτρο και μια εγκράτεια – αριστοτελική μεσότητα δηλαδή. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει στο τέλος».

Αναφερόμενος στη στάση της κυβέρνησης, ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε: «Ο πρωθυπουργός βγήκε πολύ ντόμπρα και σωστά και είπε: “Κύριοι, σε αυτό το κομμάτι δεν επιτύχαμε – αποτύχαμε”. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα, προκειμένου, πρώτα απ' όλα να μην πληρώσουν τα σπασμένα η κοινωνία και οι φορολογούμενοι. Το ζητάει οριζοντίως η ελληνική κοινωνία – και είναι σωστό αυτό».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ευρύτερο αξιακό πλαίσιο της παράταξης της ΝΔ: «Οι πολιτικές μας αφορούν τους πολλούς. Αυτούς υπηρετούμε. Αυτή είναι είναι η βάση και η ραχοκοκαλιά της παράταξής μας – αλλά και της κοινωνίας. Η μάχη πρέπει να είναι καθημερινή, προκειμένου να στηρίζουμε τους πολίτες και να βρίσκουμε λύση στα προβλήματά τους. Αυτή η καθημερινή δουλειά δεν πρέπει να υποτιμάται προς χάρη μόνο των μακροοικονομικών», σημείωσε, ενώ χαρακτήρισε πάρα πολύ σημαντική την αναστροφή που υπήρξε την τρέχουσα θερινή περίοδο στο θέμα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, των οποίων οι τιμές φέτος όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, όπως συνέβαινε κάθε χρόνο την τελευταία 7ετία, αλλά υπήρξαν και μειώσεις που φτάνουν έως και 32%».

Κλείνοντας, έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης στους ανθρώπους του Λιμενικού: «Το Λιμενικό έχει και ανθρωπιστικό ρόλο και το έχουν αποδείξει οι άντρες και οι γυναίκες του, κόντρα σε αυτούς που κουνάνε το δάχτυλο στους αξιωματικούς μας που παίρνουν 1.040 ευρώ το μήνα και είναι μέσα στις φουρτούνες και στις θάλασσες, νύχτα και μέρα και παλεύουν να βοηθήσουν».

«Χτες το βράδυ ήταν όλο το βράδυ εκεί, στην Κρήτη, για να βοηθήσουν στις φωτιές, με τους λιμενικούς και τους Λιμενάρχες πάνω στις παντόφλες, να είναι έτοιμοι να συνδράμουν, εφόσον απαιτηθεί, στις εκκενώσεις. Παρακαλώ πάρα πολύ, μην κουνάτε το δάχτυλο σε αυτούς τους ανθρώπους. Παλεύουν για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα και να φυλάσσουν ανατολικά τα θαλάσσια σύνορά μας. Είναι πατριωτικό τους καθήκον και αξίζουν σεβασμό».



