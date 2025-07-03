Για τις δηλώσεις που έκανε η Άνγκελα Μέρκελ για τον Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσία της στη χώρα μας και τις δύσκολες μέρες του 2015, με το δημοψήφισμα που πραγματοποίησε τότε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, μίλησε η Όλγα Γεροβασίλη.

«Η πρώην Καγκελάριος επανέλαβε όσα είχε γράψει και στο βιβλίο της για την ελληνική κρίση. Ο Αλέξης Τσίπρας της είπε στο δύσκολο τηλέφωνο – το αμήχανο όπως το χαρακτήρισε για την ίδια – ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε σκοπό την έξοδο από το ευρώ. Όπως δεν κορόιδεψε τη Μέρκελ - και το λέει και η ίδια - με τον ίδιο τρόπο δεν κορόιδεψε ποτέ και τον ελληνικό λαό» είπε η κ. Γεροβασίλη, μιλώντας στο Action24 και συνέχισε, αναφερόμενη στο δημοψήφισμα:

«Ξαναπήραμε ως κυβέρνηση την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και συνεχίσαμε σε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, διότι ξέρετε, αυτό που ήταν το ερώτημα του δημοψηφίσματος και το οποίο δεν ήταν ναι ή όχι στο ευρώ φυσικά, αλλά ναι ή όχι στο πακέτο Γιούνκερ, το οποίο ήταν ένα πολύ σκληρό μνημόνιο από το οποίο η χώρα φαινόταν πως δεν θα μπορούσε να βγει ποτέ».

Όσον αφορά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η κυβέρνηση Τσίπρα κατά την ίδια περίοδο, η κ. Γεροβασίλη υποστήριξε ότι, παρόλο που επρόκειτο για νέο μνημόνιο, υπήρχε σημαντική διαφορά σε σύγκριση με το προηγούμενο.

«Και βεβαίως η διαπραγμάτευση αυτή έφερε ένα μνημόνιο, αυτή ήταν η αλλαγή στη δική μας πολιτική και στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα, όμως αυτό ήταν ένα μνημόνιο που στοίχιζε 20 δισ. λιγότερα από το πακέτο Γιούνκερ. Είναι μεγάλο ψέμα το “τρίτο αχρείαστο μνημόνιο” με τα 100 δισ. και πόσα έχουν λεχθεί γι’ αυτό. Είναι 20 δισ. λιγότερα».

Μιλώντας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Όλγα Γεροβασίλη καταλόγισε ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ένα οργανωμένο σύστημα κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος που, όπως ανέφερε, στήθηκε από το κυβερνών κόμμα. Παράλληλα, σημείωσε ότι φαινόμενα όπως η διαφθορά, το πελατειακό κράτος και η αδιαφάνεια συνέβαλαν στην κρίση του 2010.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση, η κ. Γεροβασίλη δήλωσε ότι «η συνταγματική οδός, όταν έρχεται μια δικογραφία με ονόματα υπουργών, είναι η προανακριτική», ενώ σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και το όνομα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, απάντησε ότι «η δικογραφία δεν είναι αν έχει πολιτικές ευθύνες, αλλά η προανακριτική θα μιλήσει για πιθανές ποινικές ευθύνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διστάσει, εφόσον προκύψουν στοιχεία».

