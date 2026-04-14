Την ανάγκη επιτάχυνσης των εργαστηριακών ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η ταχύτερη λήψη αποφάσεων και η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων αντιμετώπισης επισήμανε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης κατά την επίσκεψή του στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥΠΑΑΤ.

«Υπογράμμισα την ανάγκη άμεσης ιχνηλάτησης και ταυτοποίησης των κρουσμάτων, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης. Μαζί κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη διαχείριση των προβλημάτων που έχουν προκύψει με την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στη Λέσβο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Λαζαρίδης.

Και πρόσθεσε «ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αναγκαία και αυστηρά, καθώς στόχος μας είναι ο άμεσος περιορισμός και η αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου. Παραμένουμε σε εγρήγορση και καλούμε όλους να τηρούν απαρέγκλιτα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας».

Ο κ. Λαζαρίδης, που συνοδευόταν από τη Διευθύντρια Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, Κατερίνα Μαρίνου, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων και ενημερώθηκε για το έργο και τις συνθήκες εργασίας των κτηνιάτρων.

Κατά την επίσκεψή του ενημερώθηκε από τους επιστήμονες τη Διεύθυηνσης για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στα δείγματα των επιζωοτιών, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να ιχνηλατηθούν τα κρούσματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

