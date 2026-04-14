«Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει περαιτέρω τους πολίτες, αν χρειαστεί, ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων στον πόλεμο», τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Όλα σταθμίζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι υπάρχουν χρήματα για τις δύσκολες ώρες, χωρίς ωστόσο να αποσταθεροποιηθεί η οικονομία. Όπως υπογράμμισε, διαφαίνεται ότι θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στον πληθωρισμό στην Ευρώπη και στη χώρα μας, καθώς και στην ανάπτυξη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις δικογραφίες για τους 11 βουλευτές της ΝΔ και τη στάση της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα για προανακριτική.

«Δεν θέλουμε να κρύψουμε κάτι και ό,τι είναι θα εξεταστεί με διαφάνεια», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, καλώντας κυβέρνηση και αντιπολίτευση να μελετήσουν τις δικογραφίες.

Σημείωσε ακόμη ότι, μετά την άρση ασυλιών των βουλευτών, θα υποβληθούν εξηγήσεις προς την Εισαγγελία και εκείνη θα κρίνει κατά περίπτωση τις υποθέσεις.

Σχετικά με την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση την Πέμπτη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου, σχολίασε ότι όλες οι εκθέσεις κατατάσσουν ψηλά την Ελλάδα σε ό,τι αφορά στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, συμπληρώνοντας οτι στη Δικαιοσύνη υπάρχει συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή ηγεσίας όπως και στη Βουλή.

«Δεν έχω καμία πληροφόρηση για παραίτηση Λαζαρίδη»

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη ξεκίνησε με διαφορετικό τρόπο από την αντιπολίτευση και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε άλλο ζήτημα.

Όπως σημείωσε, αρχικά αμφισβητήθηκε αν ο υφυπουργός διαθέτει το πτυχίο που είχε δηλώσει, καθώς και αν θα έπρεπε να έχει διοριστεί στη συγκεκριμένη θέση, ωστόσο, όπως είπε, στη συνέχεια κατέστη σαφές ότι τα τυπικά προσόντα αυτού του είδους δεν συνδέονται με τον διορισμό του.

«Αφού ο ίδιος επέδειξε το δίπλωμα, η συζήτηση τώρα έχει πάει στο κατά πόσον το 2007 ήταν σύννομη η τοποθέτησή του ως ειδικού επιστήμονα και όχι ως μετακλητού», δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Χατζηδάκης.

Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν έχει καμία πληροφόρηση σχετικά με ενδεχόμενη παραίτηση του υφυπουργού.

Αναφερόμενος, τέλος, στο θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθάρισε ότι ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ δεν συναινέσει σε καμία διάταξη, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη διαδικασία

Πηγή: skai.gr

