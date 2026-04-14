Με σκληρές ανακοινώσεις κατά του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη επανέρχονται ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις δηλώσεις του σχετικά με τον διορισμό του και τα τυπικά προσόντα που διέθετε κατά την ανάληψη θέσης στο Δημόσιο.

Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τονίζεται ότι ο κ. Λαζαρίδης «ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις», ενώ σημειώνεται ότι «με βάση τη 'νεοδημοκρατική' λογική, αρκούσε να πληροί τις 'γαλάζιες' κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού». Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για προσπάθεια δικαιολόγησης «των αδικαιολόγητων», υποστηρίζοντας ότι ο υφυπουργός «εκτέθηκε χειρότερα».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Λαζαρίδης, αντί για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα όπως αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, υποστήριξε πως ήταν απλός μετακλητός υπάλληλος, προσθέτοντας ότι «κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ τον τίτλο του “Ειδικού Επιστήμονα” και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση».

Αναφέρει, ακόμη, ότι ο υφυπουργός «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη», υποστηρίζοντας πως διορίστηκε χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα και «εξαπατώντας το Δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994», ενώ προσθέτει ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως δεν διέθετε τα προβλεπόμενα προσόντα «αλλά… προσωπικότητα».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ καλεί τον πρωθυπουργό να προχωρήσει άμεσα σε αποπομπή του υφυπουργού, σημειώνοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει άλλο δρόμο» και ότι ο κ. Λαζαρίδης «οφείλει να αποπεμφθεί εντός των επόμενων λεπτών», καθώς – όπως υποστηρίζει – «έχει εξαπατήσει το Δημόσιο».

Η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη

Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα «Νεοδημοκρατική» λογική, αρκούσε να πληροί τις «γαλάζιες» κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού.

Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά εκτέθηκε χειρότερα.

Σήμερα αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του «Ειδικού Επιστήμονα» και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση.

Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά …προσωπικότητα.

Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλο δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο.

Σε δεύτερη ανακοίνωση μέσα σε λίγες ώρες και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την αποπομπή του κ. Λαζαρίδη κάνοντας λόγο για αλαζονεία και γελοιότητα.

«Αμετανόητος και εκτός τόπου και χρόνου εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο υπουργός του κ. Μητσοτάκη, Μακάριος Λαζαρίδης, στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Δεν έχει να δώσει καμία εξήγηση σε κανέναν, ισχυρίστηκε. Στα τυπικά προσόντα του 2007 για να προσληφθεί κάποιος ως μετακλητός υπαλληλος ήταν απαραίτητο να έχει πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή ισότιμο. Ο κ. Λαζαρίδης δεν είχε τέτοιο πτυχίο αλλά τίτλο σπουδών από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, ωστόσο προσλήφθηκε.

» Είπε ψέματα on camera για άλλη μια φορά. Αριστεία στα ψέματα και στην εξαπάτηση. Αυτοί είναι οι υπουργοί και οι στενοί συνεργάτες του κ.Μητσοτάκη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αρνηθεί δημόσια ανάρτηση που είχε κάνει στα social media και, όταν οι δημοσιογράφοι του την ανάγνωσαν, την παραδέχτηκε. Και θράσος και ψέμα!

Όσο για τις ύβρεις και τις χυδαιότητες, ισχύει η σοφή λαϊκή ρήση: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τον κ.Μητσοτάκη από την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

