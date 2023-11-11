Δομές υγείας και Νοσοκομεία σε Αττική και Βοιωτία επισκέπτονται κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής προκειμένου να καταγράψουν τα προβλήματα και να επισημάνουν το προγραμματικό πλαίσιο του Κινήματος για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συγκεκριμένα, σήμερα, Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ –Κίνημα Αλλαγής αποτελούμενο από τους Γιάννη Τσίμαρη, κοινοβουλευτικό υπεύθυνο για θέματα υγείας, Γιώργο Μπουλμπασάκο, γραμματέα τομέα Υγείας, Γιώργο Μουλκιώτη, Βουλευτή Βοιωτίας και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής και Τοπικών Οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Βοιωτίας επισκέφτηκαν σήμερα τα Κέντρα Υγείας Αλιάρτου και Σχηματαρίου καθώς και το Νοσοκομείο της Θήβας.

Ωστόσο, χθες Παρασκευή, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον Γραμματέα της Κ.Π.Ε. και βουλευτές επισκέφτηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων», το Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου», το Κέντρο Υγείας Ραφήνας - Πικερμίου, το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αθήνας «Η Αγία Βαρβάρα», το 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας και το Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης.

