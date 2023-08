Eπίσκεψη Δένδια στο Ισραήλ: Η εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ στο επίκεντρο των συνομιλιών Πολιτική 12:30, 07.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Θα συζητήσουμε για την εμβάθυνση της Στρατηγικής Αμυντικής Σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ και τη συνεργασία μας για την προώθηση της ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας, είπε ο κ. Δένδιας