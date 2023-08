Δένδιας από την 355 Μοίρα των καναντέρ: Αυξάνεται το πτητικό επίδομα για πιλότους εναέριων μέσων πυρόσβεσης Πολιτική 18:30, 01.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξήγγειλε την άμεση υπογραφή ΚΥΑ για την αύξηση του πτητικού επιδόματος χειριστών εναέριων μέσων πυρόσβεσης