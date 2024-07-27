Του Αντώνη Αντζολέτου

Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού ο Ταγίπ Ερντογάν αποφασίζει για άλλη μια φορά να μην μείνει ήσυχος. Το περιστατικό στην Κάσο και στην Κάρπαθο και τα περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας, η επαναφορά στην ατζέντα του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου, οι εμπρηστικές δηλώσεις κατά του Νίκου Δένδια και τα περί «τουρκικής μειονότητας» επιβεβαιώνουν τον κανόνα του «σκωτσέζικου ντους» που επιφυλάσσει ο Τούρκος πρόεδρος απέναντι στην Ελλάδα. Το κλίμα μπορεί να έχει δυναμιτιστεί, ωστόσο όσα έχουν συμβεί δεν είναι σε θέση να ταράξουν τα «ήρεμα νερά» που επικρατούν εδώ και 16 μήνες ανάμεσα στις δυο χώρες.

Ποιο είναι το διαφορετικό στοιχείο που υπάρχει;

Οι προσπάθειες που γίνονται για επανέναρξη του διαλόγου για το κυπριακό. Αν ο Ταγίπ Ερντογάν προσβλέπει στο να «μπερδέψει τις γραμμές» επικοινωνίας που υπάρχουν και να αποπροσανατολίσει την κουβέντα με το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» κανείς δεν το ξέρει. Επιχειρεί να δώσει για άλλη μια φορά θεωρητική υπόσταση στην παράνομη συμφωνία με τη Λιβύη. Πως μπορούν δυο χώρες που δεν έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές να υπογράφουν συμφωνίες ΑΟΖ.

Οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δυο κρατών βοήθησαν στο να περάσει χωρίς περισσότερα προβλήματα η συγκεκριμένη «μίνι κρίση». Την ίδια ώρα ο κ.Ερντογάν κατά τη συνήθη τακτική του χρησιμοποιεί τους Έλληνες μουσουλμάνους που ζουν στη Θράκη για ιδιοτελείς σκοπούς.

Το ερώτημα που τίθεται στο τραπέζι είναι που οδηγείται γενικά ο διάλογος με τους γείτονες ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, αλλά και τι θα γίνει με τις προσπάθειες για επανέναρξη του διάλογου για το Κυπριακό.

Η θέση της Τουρκίας για διχοτόμηση και λύση δυο κρατών δεν έχει αλλάξει. Η διεθνής κοινότητα κάτι τέτοιο το έχει απορρίψει. To ενδεχόμενο η Τουρκία να ξεκινάει από τη θεωρία της λύσης των δυο κρατών για να φτάσει να προτείνει συνομοσπονδία, παρά τα όσα λέγονται δεν μπορεί να αποκλειστεί. Όχι πως κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο ή από τα Ηνωμένα Έθνη.

Είναι γεγονός πως η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει το θολό τοπίο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ λόγω των εκλογών και της απόσυρσης του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον Ταγίπ Ερντογάν να υπενθυμίσει το «πακέτο» των επιδιώξεών του στην ευρύτερη περιοχή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.