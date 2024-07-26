Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί την κυβέρνηση «να τοποθετηθεί άμεσα και να διαψεύσει τα σημερινά προβοκατόρικα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου τα οποία, επικαλούμενα και το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, ισχυρίζονται ότι "οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν άδεια από την Άγκυρα για τις δραστηριότητες του πλοίου πόντισης καλωδίων στην Κάσο" και με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα "αποδέχεται τα όσα περιέχονται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο"».

Στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «η τουρκική πλευρά, επιδιώκει για άλλη μια φορά να επαναφέρει το νεό-οθωμανικό αναθεωρητικό αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας και της επίκλησης του άκυρου και νομικώς ανυπόστατου τουρκολιβυκού Μνημονίου, σε μία απόπειρα αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου». Προσθέτει ότι «στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι διαρροές από πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία… "ευχαριστεί" τις ελληνικές και ιταλικές Αρχές "για τον σεβασμό και τη συνεργασία με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες" της» και πως «οι απαράδεκτες αυτές δηλώσεις, είναι προδήλως έωλες και αντιβαίνουν κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας».



Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ «η απάντηση μέσω πηγών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι "ουδείς "σεβασμός" επεδείχθη ή θα επιδειχθεί στο μέλλον από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στη νομίμως οριοθετημένη ζώνη Ελλάδας - Αιγύπτου", δεν αρκεί και δεν συνιστά ξεκάθαρη απάντηση στο αν η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε άδεια για την πόντιση καλωδίων στην Κάσο». Σημειώνει ότι «πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη απάντηση άμεσα και να καταστεί σαφές στην τουρκική πλευρά ότι η συνέχιση των παράνομων ενεργειών της, θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρότατες συνέπειες τόσο στις ελληνοτουρκικές όσο και στις ευρωτουρκικές σχέσεις».

Πηγή: skai.gr

