Ερντογάν: «Τουρκική» η μειονότητα στη Θράκη

Νέα πρόκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας την Τετάρτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυβερνώντος κόμματος AKP (Κόμμα Δημοκρατίας και Ανάπτυξης), ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε τη μειονότητα στη Θράκη «τουρκική».

«Παρακολουθούμε όλα τα βήματα της Ελλάδας και επεμβαίνουμε σε περίπτωση ανάγκης. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε την "τουρκική μειονότητα" στη Δυτική Θράκη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στις συναντήσεις μας με τις ελληνικές αρχές, τα προβλήματα των συμπατριωτών μας στη Δυτική Θράκη βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μας. Από εδώ και πέρα ​​θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την «τουρκική μειονότητα» της Δυτικής Θράκης. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού. Έχει υποστεί αδικία και διακρίσεις για σχεδόν τρία τέταρτα του αιώνα από τη δεκαετία του 1960.

«Ο γιατρός Σαδίκ Αχμέτ ήταν ένα όνομα που ήταν συνώνυμο με την υπεράσπιση των αξιών στις οποίες πίστευε. Ο αείμνηστος Σαδίκ Αχμέτ έχει μεγάλο μερίδιο στα σημερινά κέρδη της ‘’τουρκικής μειονότητας’’ της Δυτικής Θράκης» σχολίασε.

Κύπρος

Συνεχίζοντας τους προκλητικούς ισχυρισμούς για το κυπριακό, ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε ότι «δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε τα καμένα χωριά, τα δολοφονημένα παιδιά, τις τραγωδίες των Κυπρίων αδελφών μας. Ενώ διαπράττονταν όλες αυτές οι θηριωδίες, οι δυτικές οργανώσεις δεν έκαναν τίποτα».



«Με την ‘’ειρηνευτική επιχείρηση’’ της 20ης Ιουλίου 1974, η Τουρκία έσπασε τα χέρια για την ανεξαρτησία του τουρκοκυπριακού λαού. Οι πολιτικές που προσπαθούν να σπάσουν τη βούληση της ανεξαρτησίας των Τουρκοκυπρίων συνεχίστηκαν όλο και περισσότερο από τότε» είπε για τον Αττίλα.



«Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη φιλία μας με όλες τις χώρες, να αυξήσουμε τον αριθμό των φίλων μας» πρόσθεσε σύμφωνα με το Anadolu.

Πηγή: skai.gr

