Τουρκία: Προκλητικοί ισχυρισμοί των ΜΜΕ για την ένταση στην Κάσο

Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Σε προκλητικούς ισχυρισμούς προχωρούν τα τουρκικά ΜΜΕ την Παρασκευή για το σκηνικό έντασης που έστησε η Άγκυρα ανοιχτά της Κάσου. Η Τουρκία φαίνεται ότι επιχείρησε να εκμεταλλευθεί τις έρευνες του ιταλικού πλοίου προκειμένου να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ακυρώνοντας την οριοθετημένη ελληνική ΑΟΖ βάσει της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας και να παγιώσει το τουρκολυβικό μνημόνιο.

«Η Ελλάδα αναγνώρισε την υφαλοκρηπίδα μας» και «δώσαμε άδεια στην Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε τουρκικά πρωτοσέλιδα. «Η Ελλάδα, η οποία προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάνει τον κόσμο να αποδεχθεί τον ισχυρισμό της ότι η υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο είναι 12 μίλια, ήρθε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρουν ακόμα τα τουρκικά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Τα προκλητικά πρωτοσέλιδα έρχονται στον απόηχο και των αναφορών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας για το Κυπριακό, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο που συνεδρίασε υπό την προεδρία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, στην έβδομη παράγαφο του ανακοινωθέντος σημειώνεται πως κατά τη συνεδρίαση του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής: «Τονίστηκε ότι η εποικοδομητική μας προσέγγιση, η οποία έχει ως προτεραιότητα το διάλογο στα θέματα του Αιγαίου και της Μεσογείου, δεν θα επιτραπεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης και επισημάνθηκε ότι θα συνεχιστεί η ασυμβίβαστη πρακτική της προάσπισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας.

Στο ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου αναφέρθηκε την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επιβεβαιώνοντας την τουρκική αδιαλλαξία.

Türkiye Gazetesi: «Αναγνώρισε την υφαλοκρηπίδα μας»

«Δώσαμε άδεια στην Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα, η οποία πόντιζε καλώδια στη θάλασσα με ιταλικό πλοίο στη Ζώνη Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας της Τουρκίας, έκανε ένα βήμα πίσω όταν βρήκε μπροστά της το ναυτικό μας. Η Αθήνα, η οποία ζήτησε άδεια από την Άγκυρα για τις εργασίες, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την υφαλοκρηπίδα μας».

Η Αθήνα αναγνώρισε την υφαλοκρηπίδα μας

Η Ελλάδα ζήτησε την άδεια της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Ελλάδα, η οποία προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάνει τον κόσμο να αποδεχθεί τον ισχυρισμό της ότι η υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο είναι 12 μίλια, ήρθε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα, η οποία ήθελε να συνεργαστεί παρανόμως με την Ιταλία στη Ζώνη Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας της Τουρκίας, αναγκάστηκε να ζητήσει άδεια από την Άγκυρα όταν βρήκε μπροστά της το τουρκικό ναυτικό. Με την άδεια που δόθηκε, η Αθήνα, η οποία δεν αποδέχεται τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας και ενεργεί κατά παράβαση των διεθνών νομοθεσιών στο Αιγαίο, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας.

Αναφορικά με το πλοίο ιταλικής σημαίας, οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δήλωσαν τα εξής : «Στις 22 Ιουλίου, το εν λόγω πλοίο προειδοποιήθηκε να μην εισέλθει στη Ζώνη Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μας και εμποδίστηκε από τα πλοία μας. Αργότερα, ως αποτέλεσμα του συντονισμού που έγινε, του δόθηκε η άδεια να εκτελέσει εργασίες στις καθορισμένες συντεταγμένες και αποχώρησε από την υφαλοκρηπίδα μας ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητά του υπό τη συνοδεία των πλοίων των Ναυτικών μας Δυνάμεων».

Hurriyet: «Βήμα από την Αθήνα ‘Εδώ είναι δικό σας’ / Ιστορική χορήγηση άδειας από την Άγκυρα στην Αθήνα κατά την κρίση στο Αιγαίο»

«Τα ιταλικά και ελληνικά πλοία έλαβαν άδεια από την Τουρκία για την τοποθέτηση καλωδίων στο βυθό της θάλασσας.



Η ένταση στο Αιγαίο έληξε με το αίτημα της Ελλάδας για χορήγηση άδειας από την Τουρκία. Το αίτημα της Ελλάδας για χορήγηση άδειας οδήγησε σε σχόλια ότι αναγνώρισε τις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας.



[…]



Η μικρής διάρκειας ένταση με την Ελλάδα στο Αιγαίο επέφερε ένα ιστορικό βήμα. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν άδεια από την Άγκυρα για τις δραστηριότητες του πλοίου πόντισης καλωδίων. Το ιστορικό αίτημα για άδεια σχολιάστηκε ως αποδοχή από την Ελλάδα των ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας.



Ενώ οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας έχουν εισέλθει πρόσφατα σε διαδικασία εξομάλυνσης, αυτή την εβδομάδα σημειώθηκε μικρής διάρκειας ένταση μεταξύ των δύο χωρών στο Νότιο Αιγαίο. Ελληνικά σκάφη και ένα πλοίο με ιταλική σημαία επιχείρησαν να εισέλθουν στη ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας χωρίς άδεια στο πλαίσιο του έργου υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ Κρήτης και 'Ε/Κ ΔΝΚ'. Η Άγκυρα απάντησε στην κίνηση αυτή της Αθήνας με την ανάπτυξη πέντε πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Έτσι, εμπόδισαν τα εν λόγω σκάφη να εισέλθουν στις τουρκικές ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας.



ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Καθώς η ένταση κλιμακώνεται στην περιοχή, ήρθε ένα βήμα από την Ελλάδα για την αποκλιμάκωση της έντασης. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν άδεια από την Άγκυρα για τις δραστηριότητες του πλοίου πόντισης καλωδίων. Αυτό το ιστορικό αίτημα για άδεια ερμηνεύτηκε ως αποδοχή από την Ελλάδα των ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που καθορίστηκαν με τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη το 2019. Αυτό το βήμα της Αθήνας, το οποίο σέβεται τις ζώνες τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας, απέτρεψε την κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ των δύο χωρών.



Πηγές από το Τ/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έδωσαν τις ακόλουθες πληροφορίες: […]



ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ



Επιπλέον, Τ/Διπλωματικές πηγές ανέφεραν: «Οι πρόσφατες παρενοχλήσεις Τούρκων ψαράδων από σκάφη του ελληνικού Λιμενικού στο Αιγαίο, η αύξηση των επαναπροωθήσεων μεταναστών και οι απόπειρες παραβίασης των τουρκικών χωρικών υδάτων γύρω από τα Ίμια συνιστούν μια ανησυχητική εικόνα. Από την άλλη πλευρά, συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Τουρκίας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο επί του πεδίου και μέσω διπλωματικών οδών».



ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ



Μια εξέλιξη στις αεροπορικές μεταφορές συνέπεσε με τις εξελίξεις στη θάλασσα. Οι Λιβυκές Αερογραμμές ανακοίνωσαν ότι ο εναέριος χώρος της Ελλάδας και της Μάλτας ξεκίνησε να χρησιμοποιείται πλέον για τις πτήσεις Κωνσταντινούπολη-Τρίπολη. Με τη χρήση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ο οποίος είχε κλείσει για τα λιβυκά αεροσκάφη πριν από πολλά χρόνια λόγω του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη, αναφέρθηκε ότι η πτήση Κωνσταντινούπολη-Τρίπολη συντομεύτηκε κατά μία περίπου ώρα και μειώθηκε σε 2,5 ώρες».

Akşam: Απάντηση για τα F-35

«Είμαστε έτοιμοι να θεραπεύσουμε τον Έλληνα υπουργό»

Ο υπουργός Υγείας Prof. Dr. Κεμάλ Μεμίσογλου έδωσε απάντηση στον Yπουργό Υγείας της Ελλάδας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε πει: «Μπορούμε να έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά στην Άγκυρα με τα F-35».

Ο υπουργός Μεμίσογλου σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε τα εξής:

«Θα χαρώ να σας φιλοξενήσω στο νοσοκομείο "Başakşehir Çam and Sakura City Hospital" της Κωνσταντινούπολης προκειμένου να παρακολουθήσετε επί τόπου τα επιτεύγματα της χώρας μας στον τομέα της υγείας και να σας παράσχουμε υπηρεσίες για την προσωπική σας υγεία».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.